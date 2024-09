- Il chitarrista dei Queen ha avuto un ictus, ma si sente bene.

Il chitarrista dei Queen Brian May (77) ha avuto un lieve incidente cerebrovascolare. "Il lato positivo è: sto bene," ha condiviso in un video su Instagram. Sta persino riuscendo a pizzicare alcune corde sulla sua chitarra. Il problema è iniziato circa una settimana fa, quando ha improvvisamente perso il controllo del braccio. "È stato un po' sconcertante, lo ammetto."

In ospedale ha ricevuto cure eccezionali e ora sta seguendo le raccomandazioni - quasi nulla. Non può uscire, guidare, volare o spingersi troppo, come ha spiegato May con tono asciutto, e non cerca compassione. "Semplifica solo la mia casella di posta e odio quello."

Il chitarrista è stato uno dei fondatori della leggendaria band rock Queen ("Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You"). Nel Regno Unito, l'astrofisico e attivista per i diritti degli animali sta attualmente guidando una lotta per la protezione dei tassi. Nel video, ha anche parlato di un documentario che ha prodotto su questo argomento.

Despite his recent health incident, Brian May, the guitarist from Queen, remains optimistic and continues to strum some chords on his guitar. As a devoted animal rights activist in the UK, May is currently advocating for badger protection, a cause he recently documented in a new film.

