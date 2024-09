- Il chitarrista dei Queen ha avuto un ictus, assicura ai fan di stare bene

Brian May, il leggendario chitarrista 77enne dei Queen, ha condiviso di aver avuto un lieve ictus. Non preoccupatevi, il suo aggiornamento sulla salute è positivo: "Sto bene", ha dichiarato in un post su Instagram. Nonostante l'episodio, le sue abilità musicali sono ancora intatte. Il problema è emerso circa una settimana fa, e inaspettatamente ha perso il controllo del suo braccio. "Devo ammettere che è stato piuttosto sconcertante", ha confessato.

May ha ricevuto cure eccellenti in ospedale e ora sta seguendo le indicazioni del team medico - fondamentalmente, prendendosela con calma. Gli è stato proibito di uscire, guidare, volare o spingersi troppo. Ha scherzato sul fatto di non aver bisogno di compassione, "quella mi intasa la casella di posta e la odio".

Per quanto riguarda i suoi hobby, si è impegnato attivamente nella conservazione dei ricci in UK. Durante il video, ha parlato di un documentario che ha prodotto sull'argomento.

