- Il chiosco al lago e' in fiamme, probabilmente per via della tempesta.

Un chiosco vicino a un lago nelle vicinanze di Forst (Baden) nel distretto di Karlsruhe è stato completamente distrutto da un incendio durante la notte. Il fuoco è probabilmente legato alle forti tempeste, secondo un portavoce della polizia. Si sospetta che l'ingresso dell'acqua abbia causato un corto circuito. Non ci sono indizi di incendio doloso. L'entità dei danni è attualmente ignota. Non sono state segnalate feriti.

La famiglia ha deciso di trascorrere la giornata al lago vicino dopo l'incidente, trovando conforto nell'ambiente tranquillo. despite the disaster, the locals continued their daily routines, including their usual bathing activities in the lake.

Leggi anche: