Il Chelsea umilia il Real Madrid e prepara una finale di Champions League tutta inglese

I Blues sono andati in vantaggio nella seconda frazione per 1-1, ma i gol di Timo Werner e Mason Mount hanno risolto la partita, preparando lo scontro con la rivale della Premier League, il Manchester City.

È la prima volta in nove anni che il Chelsea raggiunge la finale della competizione più prestigiosa del calcio europeo, dove ha vinto il titolo nel 2012, e il manager Thomas Tuchel dice che la sua squadra andrà in campo con fiducia.

"Abbiamo meritato di vincere. Il primo tempo è stato difficile, loro hanno avuto molto possesso e ci hanno fatto soffrire", ha detto Tuchel dopo la partita.

"Nel secondo tempo avremmo potuto segnare molto prima, molto di più per essere sicuri, ma ora non è tempo di critiche. È un risultato fantastico e grandi congratulazioni alla squadra".

"Non è ancora finita, vogliamo andare fino in fondo, arriviamo a Istanbul per vincere".

La serata del Chelsea sarebbe stata molto più comoda se avesse sfruttato una serie di occasioni d'oro.

Mount, Werner e Kai Havertz hanno sprecato occasioni per la squadra ospite, dando al Real Madrid la speranza di rientrare in partita.

Karim Benzema e Luka Modric hanno costretto il portiere del Chelsea Edouard Mendy a una serie di parate, ma il Madrid non è mai sembrato in grado di andare avanti.

"Avremmo dovuto averne circa cinque, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto", ha dichiarato il centrocampista del Chelsea Mount al termine della partita.

Tuchel ha assunto la guida dei Blues solo a gennaio, dopo il licenziamento della leggenda del club Frank Lampard, ma ne ha trasformato le sorti.

Sotto la sua guida, il Chelsea ha perso solo due partite, vincendone 16, e ha raggiunto sia la Champions League che la finale di FA Cup.

L'ex capo del Paris Saint-Germain, che nella scorsa stagione ha perso contro il Bayern Monaco in finale, ha promosso una cultura vincente e ha ottenuto il meglio dai costosi acquisti estivi del club, come Werner e Havertz.

"Sono molto, molto felice di aver raggiunto questo risultato", ha aggiunto Tuchel, affermando che i suoi sacrifici personali quest'anno sono valsi la pena.

"Sono molto grato di avere l'opportunità di vivere la mia vita nel calcio. Di avere questa passione come professione.

"Sono più che grato e di farlo a questo livello. Sono molto grato".

La finale, in programma a Istanbul il 29 maggio, sarà la seconda finale tutta inglese in tre stagioni dopo che il Liverpool ha battuto il Tottenham nel 2019.

Nonostante la fiducia che deriva dalla sconfitta del Real Madrid, 13 volte campione d'Europa, Tuchel è consapevole che l'attuale Manchester City è una squadra molto diversa.

Il Chelsea ha avuto la meglio sul City nella semifinale di FA Cup del mese scorso, ma la squadra di Pep Guardiola è apparsa imperiosa in Champions League in questa stagione.

"Per me il Bayern Monaco e il Manchester City sono i punti di riferimento (nel calcio europeo) e volevamo colmare il divario con il City", ha detto Tuchel ai giornalisti.

"In questa partita di semifinale ci siamo riusciti con una prestazione davvero impressionante e ne abbiamo bisogno di nuovo. Ci ha dato convinzione e fiducia per tutte le partite successive, perché è il livello più alto che si possa affrontare".

Quest'anno è anche la prima volta che le squadre maschili e femminili di un club saranno entrambe in finale di Champions League.

Il Chelsea Women affronta il Barcellona il 16 maggio e potrebbe diventare la seconda squadra di sempre e la prima dopo l'Arsenal nel 2007 a vincere la quadruplice competizione: Champions League, Women's Super League, FA Cup e League Cup.

