Il Chelsea conquista un'emozionante finale di FA Cup femminile con una vittoria ai tempi supplementari sul Manchester City

Si è trattato di un incontro allettante tra le due squadre più in forma del paese; arrivando a Wembley, il City aveva una striscia di 13 vittorie e il Chelsea una striscia di 11 vittorie.

È interessante notare che l'ultima volta che una delle due squadre ha perso una partita è stata proprio contro l'altra, e non sorprende che sia stata una partita incredibilmente equilibrata.

È stata la prima volta che le finali di FA Cup maschile e femminile si sono giocate nello stesso fine settimana e, dopo lo stallo di sabato tra Liverpool e Chelsea, si è capito subito che la finale di domenica - giocata di fronte a una folla record di 49.094 persone - non avrebbe seguito l'esempio.

Dopo un inizio concitato, la situazione di stallo si è sbloccata poco dopo la mezz'ora, con Kerr che ha messo di testa sul palo lontano il cross in profondità di Millie Bright. Un'apertura meritata per il Chelsea, che ha gestito l'occasione molto meglio dell'avversario nelle fasi iniziali.

Era la seconda volta che City e Chelsea si affrontavano in una finale importante in questa stagione, con il City che si era imposto per 3-1 nella finale di Women's League Cup a marzo.

Anche in quell'occasione Kerr aveva aperto le marcature e il Chelsea avrebbe forse temuto di vivere un déjà vu, visto che il vantaggio è durato meno di 10 minuti.

Un meraviglioso gol individuale di Lauren Hemp ha riportato il City in parità: l'attaccante ha tagliato all'interno di Bright e ha tirato un delizioso tiro sul palo lontano, lasciando il portiere del Chelsea Ann-Katrin Berger sul posto.

Tuttavia, il Chelsea ha ripreso il comando poco dopo l'ora, e questa volta è stato un colpo di genio di Erin Cuthbert a portare la squadra in vantaggio. Con pochissimi appoggi, Erin Cuthbert ha scagliato un tiro dalla distanza che si è infilato sotto la traversa, senza che il portiere del City Ellie Roebuck riuscisse ad avvicinarsi.

Il Chelsea deve aver pensato che si trattasse del gol che avrebbe assicurato una doppietta di titoli di FA Cup, ma il City non sa mai quando viene battuto.

A meno di due minuti dal termine dei 90 minuti, Hayley Raso ha controllato di petto una palla in movimento e ha concluso brillantemente con l'esterno dello scarpino per riportare il City in parità.

È stato un momento estremamente importante per Raso sul più grande dei palcoscenici. Quattro anni fa, non era nemmeno sicura di poter camminare di nuovo dopo essersi rotta tre vertebre in uno scontro in campo mentre giocava negli Stati Uniti.

Ma questa squadra del Chelsea può vantare di essere una delle migliori che il gioco femminile abbia mai visto nel paese.

Si temeva che il tributo fisico ed emotivo della vittoria del campionato femminile nell'ultima giornata di campionato, dopo un'estenuante battaglia con l'Arsenal, avrebbe potuto portare via troppo al Chelsea, ma l'energia implacabile di Kerr ha incarnato il desiderio con cui la squadra gioca.

È stato un errore di Alanna Kennedy, che ha mancato un tentativo di intercetto, a regalare al Chelsea la palla a 10 minuti dai tempi supplementari. Kerr ha percorso più della metà del campo, prima di scagliare un tiro che è stato deviato da Alex Greenwood e ha messo in difficoltà Roebuck.

La vittoria ha assicurato l'11° titolo con il Chelsea ad Hayes, che si conferma uno dei principali allenatori del calcio femminile.

Fonte: edition.cnn.com