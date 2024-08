"Il Challenger, chiamato 'Palla d'Argento', scatena i suoi colpi"

Nella 37ª serie di sfide per l'America's Cup, il team Luna Rossa Prada Pirelli dell'Italia è in pole position. Dopo tre giorni intensi di regate, rimane imbattuto, avendo battuto sia NYYC American Magic che Ineos Britannia. Le ultime due squadre hanno ottenuto due vittorie ciascuna, piazzandosi rispettivamente seconde e terze.

Con un solido punteggio di tre, il team Luna Rossa, guidato da Patrizio Bertelli, continuerà la sua corsa per l'America's Cup l'8 settembre. Fondato nel 1998, non è la prima volta per loro, con il veliero a forma di luna rossa che ha guadagnato in passato il soprannome di "Proiettile d'Argento" grazie alla sua velocità e prestazioni iniziali eccezionali. La bravura del team italiano va oltre il loro veloce vascello, dimostrando abilità nella vela robuste che li lasciano indisturbati dalle sfide del vento leggero a Barcellona.

Il team francese Orient Express Racing ha conquistato una vittoria, ma il team svizzero Alinghi Red Bull Racing non ha ancora trovato il tesoro - finora hanno fatto un buco nell'acqua, avendo finito ultimi nella fase preliminare della Coppa Louis Vuitton. Ogni team si sfiderà due volte in questo round, con il primo eliminato dalla contention per le semifinali della Coppa Louis Vuitton l'8 settembre. Purtroppo, le regate dello yacht "Taihoro" della Nuova Zelanda, che è riuscito a risollevarsi dopo un incidente con la gru, non contribuiranno al punteggio della serie di sfide.

Il giorno precedente, lo yacht "Taihoro" è scivolato di sei metri nel suo sostegno durante un tentativo di sollevamento, causando danni significativi. Il CEO del team Grant Dalton è stato rapido nel manifestare gratitudine per la sfortuna, dicendo: "Abbiamo avuto fortuna che la barca sia affondata nel sostegno. L'equipaggio è riuscito a tagliare un pezzo della barca che assomiglia al Titanic. Hanno già iniziato i ripar

Leggi anche: