- Il CEO di Thyssenkrupp, Henne, sostituirà Gabriel.

Thyssenkrupp - Secondo un comunicato del conglomerato di martedì, Ilse Henne, attuale membro del consiglio di amministrazione, prenderà il posto di Sigmar Gabriel come presidente del consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp Steel. Henne è a capo della divisione materiali del gruppo e sostituirà Gabriel in questo ruolo. La "Rheinische Post" ha riportato anche questo cambiamento.

Di recente, quattro membri del consiglio di sorveglianza hanno rassegnato le dimissioni a causa di un breakdown nella fiducia tra loro e il consiglio di amministrazione. Anche Elke Eller, uno dei soci, ha lasciato il suo posto, ma non è stato ancora annunciato un sostituto.

La società ha dichiarato che riempirà queste posizioni vacanti "prontamente" per garantire una transizione senza intoppi.

Henne è entrata a far parte del consiglio di amministrazione all'inizio dell'anno. La sua nomina, insieme a quella di Volkmar Dinstuhl, è andata contro i desideri dei rappresentanti dei lavoratori, portando il consiglio a cinque membri invece di tre. Il sindacato IG Metall ha visto questo come un significativo cambiamento nella cogestione dopo le elezioni.

Martedì, il consiglio del sindacato IG Metall ha richiesto maggiori influenze dai governi federale e dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia nella più grande società siderurgica della Germania. Hanno incoraggiato le autorità a rivendicare i due posti vacanti nel consiglio di sorveglianza, uno per il governo federale e l'altro per lo stato, per mantenere un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità tra la società siderurgica e Thyssenkrupp. Data l'investimento di 2 miliardi di euro dei governi federale e dello stato nella trasformazione verde di Thyssenkrupp, un tale passo sarebbe giustificato e ragionevole.

Il sindacato IG Metall, esprimendo preoccupazioni per il cambiamento nella cogestione, ha suggerito che i governi federale e dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia dovrebbero rivendicare due posti vacanti nel consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp, poiché in precedenza avevano rappresentanti in forma di sindacato.

La richiesta del sindacato arriva in risposta alle recenti dimissioni e cambiamenti nel consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp, compresa la nomina di Ilse Henne come presidente, che ha suscitato controversie a causa della sua nomina contro i desideri dei rappresentanti dei lavoratori.

