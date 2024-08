Il CEO della Rheinmetall Papperger è aperto a un possibile coinvolgimento statale

Il CEO del conglomerato della difesa Rheinmetall, Armin Papperger, è aperto alla possibilità dell'intervento dello Stato nella società. "Perché no?" ha detto ai broadcaster RTL e ntv in risposta ai media, che hanno riportato per primi sul quotidiano di Düsseldorf "Handelsblatt".

Questi rapporti si riferiscono alla strategia di sicurezza e difesa del governo, che prevede presumibilmente la partecipazione statale nelle aziende tedesche della difesa per rafforzarle. Il governo sta attualmente discutendo internamente una bozza della strategia, ma la consultazione interministeriale ufficiale non è ancora avvenuta.

"La versione aggiornata del documento strategico per il rafforzamento dell'industria della sicurezza e della difesa è attualmente in fase di sviluppo dai ministeri federali", ha spiegato il Ministero dell'Economia in risposta a una richiesta. "Questo processo è ancora in corso", quindi non possono ancora essere forniti dettagli, compresa la data per la considerazione della cabinets.

"Anche il Cancelliere federale potrebbe acquistare azioni Rheinmetall", ha detto Papperger riguardo alla possibilità dell'intervento dello Stato. Lo accoglierebbe, poiché "sarebbe sicuramente stabilizzante per il prezzo delle azioni". Riguardo ai rapporti sui presunti piani russi di assassinarlo, il CEO dell'azienda è rimasto calmo. "Ho ottimi bodyguard", ha detto a RTL e ntv.

"Perché il governo sta considerando la partecipazione statale nelle aziende tedesche della difesa?" potrebbe chiedersi, data l'apertura del CEO all'idea. "Perché Armin Papperger vedrebbe l'intervento statale come stabilizzante per il prezzo delle azioni Rheinmetall?" si è chiesto qualcuno dopo la sua affermazione sull'eventuale investimento del Cancelliere.

