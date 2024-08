- Il centrocampista veterano Petkov trasferito da Augsburg ad Elversberg

Calciatore Lukas Petkov passa dal FC Augsburg all'SV Elversberg. Il 23enne, che aveva trascorso l'ultima stagione in prestito alla SpVgg Greuther Fürth, proseguirà nella 2. Bundesliga con il suo trasferimento in Saarland. Ha firmato un contratto triennale con Elversberg, valido fino al 2027 - né la squadra né il club hanno reso noti i dettagli della transazione, come l'importo della cifra coinvolta.

"Sono entusiasta di cogliere questa opportunità e di avanzare nella mia carriera con una prospettiva a lungo termine", ha dichiarato il calciatore tedesco-bulgaro in una dichiarazione.

Petkov aveva fatto parte del sistema giovanile di Augsburg e aveva debuttato come professionista durante la primavera del 2021. Ha giocato otto partite nella Bundesliga per Augsburg. Durante la stagione 2021/22, è stato prestato al SC Verl, e da febbraio 2023 fino a poco tempo fa, è stato con Fürth.

La decisione di Lukas Petkov di unirsi all'SV Elversberg significa che rappresenterà una squadra in una regione diversa della Germania. Il suo nuovo club, situato nello stato del Saarland, gli offrirà un'opportunità emozionante per proseguire la sua carriera nel calcio.

Leggi anche: