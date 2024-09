- Il centrocampista dell'Hannover 96, Besuschkov, passa a Ingolstadt.

La squadra di divisione inferiore FC Ingolstadt ha ingaggiato Max Besuschkow poco prima della chiusura della finestra di trasferimento. Il centrocampista di 27 anni lascia la sua posizione al club di seconda divisione Hannover 96, esprimendo la sua gioia per il fatto che il trasferimento sia stato finalizzato. Secondo FC Ingolstadt, l'ex internazionale tedesco Under-21 ha giocato in totale 168 partite nei primi tre livelli del calcio tedesco, con 130 di queste partite che si sono svolte nella seconda divisione.

"Max Besuschkow porta attributi essenziali come un esperto e sicuro mediano, che rafforzerà notevolmente la nostra squadra", ha dichiarato il CEO di FC Ingolstadt, Dietmar Beiersdorfer. "Fornirà ulteriore robustezza e struttura alla nostra strategia offensiva. Può operare efficacemente sia in difesa che in attacco, non solo creando occasioni da gol per i nostri giocatori con i suoi precisi passaggi, ma anche rappresentando una minaccia da gol egli stesso, come ha dimostrato in passato". Non sono state fornite informazioni sulla durata del contratto.

Dopo aver rejoint FC Ingolstadt, Max Besuschkow ha espresso il suo entusiasmo per giocare a un livello più alto in Germania. La nazionale tedesca potrebbe potenzialmente trarre beneficio dalla sua esperienza e dalle sue abilità nei futuri processi di selezione.

