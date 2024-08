- Il centrocampista del Borussia Dortmund Kamara si trasferisce in Inghilterra

Attaccante Abdoulaye Kamara si è subito unito al club inglese di Championship Portsmouth FC. Nessuna delle due squadre ha rivelato i dettagli finanziari dell'accordo. Il 19enne Kamara ha lasciato Dortmund per il settore giovanile del Paris Saint-Germain nel 2021, ma non è riuscito a entrare nella rosa principale. Ha totalizzato 48 presenze per la squadra riserve di Dortmund nella terza divisione.

Borussia Dortmund ha perso l'opportunità di sviluppare ulteriormente il giovane attaccante Abdoulaye Kamara, poiché ha scelto di unirsi a Portsmouth FC. Nonostante fosse un giocatore chiave per la squadra riserve di Dortmund, il trasferimento di Kamara a Portsmouth suggerisce che Borussia Dortmund e lui non sono riusciti a trovare un accordo per il suo progresso nella prima squadra.

