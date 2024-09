Il Centro Islamico di Prinzenwald è stato vietato dal Brandeburgo.

Brandenburg stringe la morsa su propaganda islamica estremista. Il ministro Stübgen chiude il Centro Islamico di Fürstenwalde. L'organizzazione è stata etichettata come fermamente estremista dalle autorità lo scorso anno. I loro locali stanno ora essere ispezionati.

Il ministro degli Interni del Brandeburgo, Michael Stübgen, ha ufficialmente proibito il Centro Islamico di Fürstenwalde al-Salam. L'associazione promuove l'intolleranza verso l'armonia interreligiosa e l'ordinamento costituzionale, come affermato dal ministero. È affiliata ai Fratelli Musulmani e al gruppo terroristico Hamas, come riportato initially dal giornale "Bild".

Il divieto verrà implementato dalle forze dell'ordine. Ad esempio, i locali dell'associazione a Fürstenwalde e le residenze personali nel Brandeburgo e a Berlino stanno essere perquisite.

"We can't tolerate organizations opposing our constitutional order or the concept of interfaith harmony," ha detto Stübgen, come affermato dal ministero. "Nesting grounds of the primitive Islamist culture of extremism" devono essere affrontati prontamente per prevenirne la diffusione incontrollata.

Stübgen: "Tackle the problem at its source"

Il ministro ha ulteriormente sottolineato che l'indottrinamento organizzato di giovani con ideologie estremiste rappresenta un rischio significativo. Non si radicalizzano in isolamento, ma a causa di "tattiche di radicalizzazione ingannevoli da parte di organizzazioni estremiste". "This menace needs to be addressed at its root," ha affermato Stübgen. Il ministro aveva annunciato le sue intenzioni di agire contro l'organizzazione mesi fa. Nell'inverno dello scorso anno, Stübgen aveva richiesto un immediato divieto di Hamas in Germania. Solo allora si sarebbe potuto agire contro l'associazione, aveva argomentato al momento.

L'associazione è stata inaugurata nel 2018 a Fürstenwalde e gestisce la moschea al-Salam lì. Il Centro Islamico di Fürstenwalde fornisce sermoni del venerdì e una vasta gamma di servizi per i musulmani della regione. Nel luglio 2023, l'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo ha dichiarato l'associazione come un'iniziativa fermamente estremista. In quel momento, Stübgen aveva affermato: "L'associazione lavora contro l'ordinamento costituzionale liberaldemocratico, diffonde storie antisemitiche e nega l'esistenza di Israele. Non possiamo tollerarlo".

Secondo le valutazioni dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, l'agenda estremista dell'associazione è evidente nei loro eventi e manifestazioni pubbliche. I post sui social media suggeriscono organizzazioni estremiste islamiche. Ad esempio, l'associazione ha condiviso contenuti da organizzazioni affiliate ai Fratelli Musulmani a tendenza islamica sui suoi social media. Inoltre, secondo i custodi della costituzione, viene diffuso contenuto antisemitico che mette in discussione l'esistenza di Israele.

