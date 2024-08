- Il Centro di sensibilizzazione giovanile è in fase di ampliamento - Grande domanda

Il counseling è gratuito e può essere anonimo: i giovani in Assia possono rivolgersi all'ufficio dell'ombudsman per i diritti dei bambini e dei giovani con sede a Francoforte se hanno conflitti, ad esempio, con l'ufficio di assistenza sociale per i giovani. L'offerta dovrebbe essere ampliata, come annunciato dal ministro assiano degli Affari sociali e della Gioventù Heike Hofmann (SPD). L'anno prossimo verrà istituito un ufficio regionale a Kassel, e si sta valutando l'istituzione di un altro nel sud dell'Assia.

"La domanda è alta e sta aumentando", ha detto Hofmann. Lo scorso anno ci sono state più di 300 richieste all'ufficio dell'ombudsman. Circa 30.000 giovani in Assia ricevono servizi dall'ufficio di assistenza sociale per i giovani, ad esempio, vivono in una casa famiglia o in una famiglia affidataria.

Livellare il campo di gioco

I giovani dovrebbero essere sostenuti nell'affermazione dei loro diritti, ha detto Hofmann. Un possibile argomento per l'ufficio dell'ombudsman potrebbe essere se la quantità di denaro tasca è corretta o se un servizio di cura verrà continuato. Si tratta di livellare il campo di gioco tra le autorità e i giovani, ha detto Miriam Zeleke, la commissaria statale per la partecipazione e la promozione dei bambini e dei giovani.

Da un cambiamento nella legge, i Länder devono assicurarsi che ci sia un ufficio dell'ombudsman indipendente. Hofmann ha consegnato una decisione di finanziamento di 350.000 euro all'associazione, con cui il lavoro per l'anno in corso dovrebbe essere finanziato. Ciò dovrebbe essere garantito nei prossimi anni. Con i soldi dovrebbero essere assunti più personale - attualmente l'ufficio dell'ombudsman ha una lista d'attesa a causa di troppe richieste.

Numeri in aumento

Negli ultimi anni, i bambini e i giovani sono stati sempre più confrontati con situazioni problematiche nelle loro famiglie. Nel 2022, il numero di casi di pericolo acuto o latente per il benessere dei minori in Assia ha raggiunto un record di 5.600, secondo l'Ufficio statistico di stato. Non sono ancora disponibili nuovi dati.

Quasi la metà dei casi ha coinvolto abusi psicologici, quasi altrettanto spesso la trascuratezza. In un quarto dei casi c'erano segni di abusi fisici, e in cinque percento dei casi segni di violenza sessuale. Gli uffici di assistenza sociale per i giovani sono anche attivi nel caso di minori non accompagnati provenienti dall'estero, e i numeri sono recentemente aumentati in modo significativo.

Mancanza di alloggi

Tuttavia, gli uffici di assistenza sociale per i giovani mancano anche di personale e talvolta di capacità di alloggio. La città di Francoforte riferisce che ci sono sometimes carenze in casi individuali quando i bambini o i giovani vengono alloggiati fuori dalle loro famiglie.

Nella zona residenziale regolare, la situazione di collocamento è significativamente tesa a livello nazionale, ha spiegato il dipartimento sociale. Tuttavia, viene sempre cercata un'offerta appropriata. Per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati, viene utilizzato un concetto di induzione esteso per i nuovi dipendenti.

Leggi anche: