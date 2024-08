Il centro di mediazione per Instagram, Tiktok e Linkedin dell'Agenzia federale della rete è online

Se il tuo account personale è stato bloccato su una rete online o un post segnalato non è stato eliminato, gli utenti possono ora presentare un reclamo a un organo di risoluzione delle controversie certificato dell'Autorità federale per la rete. Come annunciato dall'autorità di Bonn, gli utenti possono inizialmente presentare reclami sulle piattaforme Tiktok, Instagram e LinkedIn a partire da lunedì. L'organo di risoluzione delle controversie può essere contattato all'indirizzo www.user-rights.org.

"La risoluzione extragiudiziale delle controversie è un modo semplice e veloce per gli utenti di contestare le decisioni prese dalle piattaforme online", ha spiegato Klaus Müller, presidente dell'Autorità federale per la rete. "Coloro che si sentono trattati ingiustamente su internet possono ora fare revisionare le decisioni delle piattaforme in modo indipendente, ad esempio se il proprio account è stato bloccato, il contenuto illecito non viene eliminato o una piattaforma online respinge i commercianti sul suo mercato."

Presso l'organo certificato user-rights.org, ciò si applica inizialmente solo alle tre piattaforme Tiktok, Instagram e LinkedIn. Secondo gli operatori del sito web, seguiranno ulteriori piattaforme nei prossimi due anni. I costi per la risoluzione delle controversie sono a carico delle piattaforme online e gli utenti potrebbero dover pagare una piccola tassa di protezione, come annunciato dall'Autorità federale per la rete.

Il Coordinatore dei servizi digitali (DSC) con sede presso l'autorità di Bonn è responsabile della certificazione. Le piattaforme online devono informare gli utenti sulla possibilità di risoluzione delle controversie e cooperare con l'organo responsabile. Tuttavia, le decisioni degli organi di risoluzione delle controversie non sono vincolanti. Gli utenti possono sempre rivolgersi ai tribunali.

Gli organi di risoluzione delle controversie sono previsti nel Regolamento sul servizio digitale (DSA) dell'Unione europea. Il DSA richiede alle aziende online di adottare misure più attive contro l'odio, le informazioni fuorvianti e i prodotti contraffatti, ad esempio eliminando tale contenuto. In Germania, l'Autorità federale per la rete è responsabile dell'applicazione di queste regole.

Dalle iniziative annunciate, gli utenti che si sentono ingiustamente bloccati o il cui contenuto non viene eliminato possono rivolgersi all'organo di risoluzione delle controversie. I costi per la risoluzione delle controversie sono a carico delle piattaforme online, ma gli utenti potrebbero dover pagare una piccola tassa di protezione.

Leggi anche: