Il celeste artista equivale a un semplice pugile

Ancora lo stesso: Stefan Raab lotta contro un abile pugile nel ring. In modo insolito, l'artista si affatica presto, influendo negativamente sulla sua intera prestazione di boxe. Tuttavia, mostra anche i tratti che il pubblico adora - e genera entusiasmo per il suo prossimo spettacolo.

Ancora una volta: Stefan Raab fa il suo grande ritorno sul palcoscenico in prima serata di RTL - e con un botto. L'intrattenitore mette in scena uno spettacolo spettacolare. Dopo una retrospettiva sulla sua straordinaria carriera, scende dal cielo nell'arena, inizialmente avvolto solo dalla luce brillante e da un accappatoio da boxe, poi il sipario si apre e Raab rivela - a molti, sorprendentemente - il suo fisico impressionante. Tuttavia, nonostante sembri in forma per la sua età, il 57enne sembra aver trascurato l'allenamento e la condizione fisica per la boxe.

Naturalmente, si dovrebbe confrontare le sue abilità di boxe con la sua età. Come nel loro precedente incontro 17 anni fa, Raab si muoveva bene nel primo round, ballando in cerchi all'indietro intorno a Regina Halmich, che cercava di colmare la differenza di reach con avanzate rapide. In questo momento, Raab ha mostrato i suoi momenti migliori con precisi jab che hanno colto Halmich di sorpresa e le hanno fatto vedere che il "Killerplautze" aveva potenza nei suoi colpi.

Tuttavia, quando il jab non andava a segno e Halmich si chinava sotto, cosa che riusciva spesso a fare a causa della sua corporatura snella, la guardia di Raab era abbassata. Probabilmente si è procurato una costola incrinata da uno dei potenti colpi al corpo di Halmich, come suggerito dal suo allenatore in seguito. Raab stesso ha ammesso durante la conferenza stampa post-incontro di essere "un po' dolorante", il che potrebbe spiegare perché non ha sentito molto dolore durante il combattimento.

Ciò che mancava di più a Raab in questo combattimento era l'endurance. Dopo appena un minuto, il 57enne sembrava esausto e ansimava pesantemente. Aveva passato gli ultimi 20 minuti eseguendo un set di canzoni dinamiche, probabilmente risparmiando energia per il combattimento. Senza sufficiente resistenza, Raab faticava a seguire un jab di successo con una combinazione corrispondente con il suo forte destro. Gli attacchi di Raab erano rari e il caro intrattenitore si è dimostrato un avversario debole per Halmich, che lo spingeva costantemente indietro.

Lo spirito indomabile persiste

Halmich, d'altra parte, ha impressionato in ogni aspetto, senza lasciare dubbi su chi fosse il pugile professionista e chi l'esibizione in questo scenario. Per lei, Raab era un bersaglio statico, non più di un sacco da boxe vivente. Alla fine, il combattimento ha servito solo come mezzo per un fine. L'evento principale era lo spettacolo di Raab, che ora culmina in un nuovo spettacolo settimanale in cui il intrattenitore tedesco affronterà nuovamente gli avversari. Se c'è un premio in palio, Raab potrebbe considerare di includere la boxe come una delle competizioni nel suo show "Non Vedi il Milione".

Almeno: Raab è riuscito a finire il combattimento, anche se è stato contato come fermo una volta. Una prova dello spirito indomabile che ha contraddistinto il Raabinator in tutti i suoi formati competitivi negli anni. E alla fine, è questo che il pubblico vuole vedere: un Raab implacabile che consegna lo spettacolo, che vinca o perda. E lo ha fatto nel combattimento di boxe, anche se non tanto con la sua prestazione atletica.

Nell'approccio al suo nuovo spettacolo settimanale, Stefan Raab cerca di generare entusiasmo tra il pubblico con le sue esibizioni di boxe. Nonostante la sua stanchezza fisica durante il combattimento, lo spirito indomabile di Raab è emerso, lasciando un'impressione duratura sugli spettatori.

Il valore di intrattenimento dello spettacolo di Raab è ulteriormente aumentato dalle sue inattese esibizioni di boxe, offrendo un contrasto eccitante rispetto alle sue solite routine.

