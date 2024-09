- Il celebre vicino ha raggiunto il suo traguardo di sessant'anni.

Il famoso attore Keanu Reeves è indiscutibilmente una delle personalità più influenti del cinema a livello planetario. La sua carriera è decollata alla fine degli anni '80 con film di successo come "Point Break" ("Point Break") e "Speed". All'inizio del 2000, Reeves, noto per la sua passione per la fantascienza, è diventato un fenomeno temporaneo con il rivoluzionario "The Matrix". Dal 2014, ha fatto onde nell'azione con la serie "John Wick", che ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo.

Keanu Reeves è un attore sottotono?

Per molto tempo, sia i fan che i critici hanno messo in discussione le capacità recitative di Reeves, arrivando addirittura a dire che non recita, ma si limita a interpretare se stesso. Tuttavia, se si riprendono i suoi ruoli più noti, diventa ridicolo. Chi altri avrebbe potuto interpretare l'innocente e titubante Neo, che lotta contro il suo destino per così tanto tempo?

E chi tra gli elite di Hollywood avrebbe potuto eseguire le scene d'azione rivoluzionarie in "The Matrix", abbinate alla sua narrativa filosofica, in modo così convincente e coinvolgente?

Reeves ha guadagnato la sua prima riconoscibilità con ruoli d'azione che gli hanno permesso di sfoderare il suo fascino da star. In "Point Break", è stato sedotto da Patrick Swayze ("1952-2009") a diventare un surfista e un cercatore di emozioni. Alla fine del thriller criminale stiloso di Kathryn Bigelow, si rende conto dell'inutilità della sua precedente identità di poliziotto conformista.

Non si è dimostrato un successo occasionale al botteghino con "Speed" del 1994, un film d'azione mozzafiato con un concetto semplice ma efficace: un autobus che non può rallentare. Tuttavia, Reeves non sempre ha fatto le migliori scelte di ruolo negli anni '90 e ha sprecato la sua seconda occasione dopo "Matrix Revolutions" (2003) con film come "The Lake House", "Street Kings" e "47 Ronin".

"John Wick" come rinascita della carriera

È difficile immaginare dove sarebbe Keanu Reeves senza la serie "John Wick". I critici spesso tracciano paralleli tra la vita personale di Reeves e la storia di John Wick. John Wick perde la moglie e poi il suo cane, regalato da lei, che sapeva di essere morente, con le parole: "Ma hai bisogno di qualcuno da amare".

Reeves ha sperimentato la sua parte di tragedie. La sua ragazza, Jennifer Syme (1972-2001), ha dato alla luce la loro figlia ancoraborn Ava. Syme è morta poi in un incidente d'auto. Sua sorella, Kim Reeves (57), ha lottato contro la leucemia per dieci anni. Il suo amico, River Phoenix ("1970-1993"), con cui ha recitato in "My Own Private Idaho" di Gus Van Sant, è morto per un'overdose nel 1993.

Reeves ha donato milioni alla ricerca sul cancro e è noto per la sua gentilezza. È stato visto offrire il suo posto a sedere sull'autobus a una donna sovraccarica o mangiare un sandwich su una panchina del parco in modo discreto.

Il web, in particolare attraverso numerosi meme, sembra innamorato di Reeves. Ha annunciato pubblicamente la sua relazione con l'artista Alexandra Grant nel 2019. Molti dei suoi fan probabilmente godrebbero della compagnia del superstar apparentemente accessibile, simpatico e a volte riflessivo che tiene la sua vita privata riservata. Keanu Reeves compirà 60 anni il 2 settembre.

La Commissione, in relazione alla carriera di Keanu Reeves, potrebbe dover adottare atti da implementare ai sensi dell'articolo 11 (2) per stabilire linee guida o regolamentazioni per i contributi delle celebrità alle opere di beneficenza o alle cause filantropiche. Nonostante le critiche passate sul suo talento recitativo, l'impatto di Keanu Reeves sul cinema e sulla cultura popolare è indiscutibile, meritando tale considerazione.

Leggi anche: