Il celebre appaltatore austriaco "Mörtel" Lugner è morto.

Richard Lugner ha acquisito fama internazionale per le sue apparizioni al ballo dell'Opera di Vienna: dal 1992, l'imprenditore vi partecipa annualmente con ospiti illustri, a un costo considerevole. Tra i suoi ospiti figurano attrici come Sophia Loren, Pamela Anderson, Jane Fonda e l'ereditiera degli hotel Paris Hilton. Recentemente, ha invitato l'attrice statunitense e ex moglie di Elvis Presley, Priscilla Presley, come sua compagna al ballo all'inizio dell'anno.

La vita privata di Lugner ha riempito le pagine dei tabloid per decenni. È stato spesso visto con compagne molto più giovani, che ha affettuosamente soprannominato come animali. In particolare, Christina "Mausi" Lugner, con cui è stato sposato dal 1991 al 2007. Lo scorso giugno, Lugner si è sposato per la sesta volta con Simone Reiländer, soprannominata "Bienchen", che ha quasi mezzo secolo in meno di lui. Pochi giorni dopo il matrimonio, Lugner ha subito un intervento di chirurgia cardiaca.

Il tentativo di Lugner di entrare in politica non è andato a buon fine: alle elezioni presidenziali del 1998 ha ottenuto poco meno del 10% dei voti e nel 2016 solo il 2% dei voti.

Nato il 11 ottobre 1932 a Vienna, Lugner ha fatto fortuna come imprenditore edile, initially restaurando ville, come ha raccontato all'agenzia di stampa austriaca APA in un'intervista. Nel 1975 ha costruito la prima moschea musulmana in Austria, la Moschea di Vienna. Intorno a dieci anni dopo, ha costruito il centro commerciale "Lugner City" alle porte di Vienna, uno dei più grandi del paese.

