accusa contro il candidato principale - Il CDU della Turingia respinge le accuse di plagio contro Voigt

La CDU in Turingia respinge le accuse che il suo presidente di partito e candidato principale per le elezioni statali, Mario Voigt, abbia plagiato nella sua tesi di dottorato. Secondo il segretario generale Christian Herrgott, Voigt ha completato la sua promozione nel modo più corretto e coscienzioso possibile. Herrgott ha anche sottolineato che una revisione precedente della tesi sulle campagne presidenziali degli Stati Uniti non ha rilevato alcuna violazione dei principi di integrità accademica nella tesi. "Non ci sorprende che tali accuse screditate contro Mario Voigt vengano riproposte solo pochi giorni prima delle elezioni più importanti nella storia dello Stato libero di Turingia. È chiaramente un tentativo di diffamarlo", ha dichiarato Herrgott.

In precedenza, ilcommunication scientist austriaco Stefan Weber, noto per il suo lavoro come "cacciatore di plagio", ha informato l'Università di Chemnitz via email di aver trovato 46 plagiarismi nella tesi di Voigt. L'Università di Chemnitz non ha ancora commentato in merito.

Le nuove elezioni per il parlamento statale della Turingia si terranno il 1 settembre.

