Il CDC mette in guardia da gravi malattie causate dal vaiolo delle scimmie, mentre l'Ohio segnala il decesso di un paziente affetto da vaiolo delle scimmie

L'allerta arriva mentre l'Ohio ha riferito che un individuo affetto da vaiolo delle scimmie è morto - il terzo decesso noto di un paziente affetto da vaiolo delle scimmie negli Stati Uniti.

L'Ohio ha elencato il decesso in un aggiornamento del suo cruscotto online sul focolaio di scimmia giovedì. Il Dipartimento della Salute dell'Ohio ha dichiarato venerdì che è morto un uomo adulto affetto da vaiolo delle scimmie e che l'individuo aveva "altre condizioni di salute". Il CDC ha dichiarato alla CNN di essere a conoscenza del decesso.

Il primo decesso negli Stati Uniti dovuto al vaiolo delle scimmie è stato confermato questo mese nella contea di Los Angeles. Il dipartimento di salute pubblica della contea e il CDC hanno dichiarato che la persona aveva un sistema immunitario gravemente indebolito ed era stata ricoverata in ospedale. Il dipartimento ha dichiarato che non saranno rese pubbliche ulteriori informazioni.

Una persona nella contea di Harris, in Texas, affetta da vaiolo delle scimmie è morta in agosto, ma il ruolo del virus in quel decesso non è stato confermato.

I decessi dovuti al vaiolo delle scimmie sono estremamente rari e i bambini, le donne incinte e le persone con un sistema immunitario indebolito sono maggiormente a rischio. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra gli oltre 67.000 casi segnalati a livello globale nell'attuale epidemia, ci sono stati 27 decessi.

Negli Stati Uniti sono stati segnalati più di 25.000 casi di vaiolo delle scimmie, ma le recenti tendenze dei casi suggeriscono che l'epidemia sta rallentando negli Stati Uniti.

Il calo dei casi potrebbe essere il riflesso dell'aumento del numero di persone vaccinate contro il virus. Questa settimana, il CDC ha annunciato che sta estendendo l'ammissibilità al vaccino contro il vaiolo delle scimmie Jynneos alle persone a rischio più elevato che non sono state esposte al virus.

Secondo i dati pubblicati mercoledì dal CDC, gli uomini ad alto rischio di vaiolo perché hanno rapporti sessuali con altri uomini o perché convivono con l'HIV avevano una probabilità 14 volte maggiore di essere infettati se non erano vaccinati rispetto a quelli che avevano superato di almeno due settimane la prima dose di vaccino.

Il CDC avverte di "gravi manifestazioni" di vaiolo delle scimmie

Il CDC ha dichiarato giovedì che alcune persone negli Stati Uniti che sono state infettate dal vaiolo delle scimmie durante l'epidemia in corso hanno avuto "gravi manifestazioni" della malattia, ricoveri prolungati o problemi di salute "sostanziali".

L'allarme sanitario dell'agenzia fa notare che il vaiolo delle scimmie grave può colpire chiunque e la maggior parte delle persone diagnosticate durante l'epidemia ha avuto una malattia lieve o moderata. La maggior parte delle persone la cui malattia è stata grave aveva l'HIV con una "sostanziale immunosoppressione", si legge.

Alcune delle malattie gravi hanno incluso

lesioni coalescenti o necrotiche che hanno richiesto cure chirurgiche estese o l'amputazione di un'estremità

Lesioni in aree sensibili come la bocca, l'uretra, il retto o la vagina che causano forte dolore e compromettono le attività quotidiane

Lesioni intestinali con gonfiore significativo, che portano a un'ostruzione

Lesioni che causano cicatrici con effetti "significativi" in aree come i genitali, l'intestino o il viso.

Coinvolgimento di più sistemi di organi e condizioni associate, come encefalite, miocardite, congiuntivite e ulcerazioni corneali.

L'avviso invita gli operatori sanitari a essere consapevoli dei fattori di rischio per il vaiolo delle scimmie grave e dice che chiunque abbia un vaiolo delle scimmie sospetto o confermato deve essere sottoposto al test dell'HIV. Gli operatori dovrebbero anche verificare se il sistema immunitario della persona possa essere indebolito da un'altra condizione o da un farmaco.

Il trattamento del vaiolo delle scimmie nelle persone che hanno un sistema immunitario indebolito dovrebbe prevedere l'interruzione di qualsiasi farmaco che possa influenzare il sistema immunitario, la somministrazione di una terapia antiretrovirale per i soggetti affetti da HIV e l'eventuale utilizzo di farmaci come il tecovirimat, noto come Tpoxx.

Il CDC afferma che le persone che sono state esposte al vaiolo delle scimmie attraverso un contatto sessuale dovrebbero sottoporsi a test per l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili.

Brenda Goodman della CNN ha contribuito a questo servizio.

