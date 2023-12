Il CDC aggiunge 6 luoghi alla sua categoria di rischio "alto" per i viaggi, tra cui 2 paesi dell'America Centrale

Due Paesi dell'America centrale - El Salvador e Honduras - hanno ricevuto la designazione di livello 3, rischio "alto". Al livello 3 sono stati aggiunti anche Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Polonia e Figi.

Il livello 3 è diventato il gradino più alto in termini di livello di rischio ad aprile, dopo che il CDC ha rivisto il suo sistema di classificazione per valutare il rischio Covid-19 per i viaggiatori.

La designazione si applica ai luoghi che hanno registrato più di 100 casi per 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni.

Per ricapitolare, lunedì queste cinque destinazioni hanno ricevuto la designazione di rischio "alto":

-Colombia-Iraq-Kosovo-Macedonia del Nord-Paraguay.

Il 18 luglio le destinazioni di livello 3 erano circa 115. Le località di livello 3 rappresentano quasi la metà delle circa 235 località monitorate dal CDC.

Il livello 4, in precedenza la categoria di rischio più elevata, è ora riservato solo a circostanze particolari, come un numero estremamente elevato di casi, la comparsa di una nuova variante preoccupante o il collasso delle infrastrutture sanitarie. In base al nuovo sistema, finora nessuna destinazione è stata collocata al Livello 4.

Gran parte dell'Europa è rimasta ostinatamente al livello 3 per mesi, con la stagione dei viaggi estivi che ha raggiunto il tradizionale mese di agosto. Le seguenti popolari destinazioni europee erano tra quelle rimaste al livello 3 all'8 agosto:

- Francia- Germania- Grecia- Irlanda- Italia- Paesi Bassi- Norvegia- Portogallo- Spagna- Regno Unito.

Queste non sono le uniche località di alto profilo a trovarsi al Livello 3. Numerose altre destinazioni in tutto il mondo rientrano nella categoria di rischio "alto", tra cui le seguenti:

- Brasile - Canada - Costa Rica - Malesia - Messico - Corea del Sud - Thailandia - Turchia.

Il CDC consiglia di aggiornarsi con i vaccini Covid-19 prima di recarsi in una destinazione di livello 3. Essere "aggiornati" significa aver effettuato non solo le vaccinazioni iniziali complete, ma anche tutti i richiami per i quali si ha diritto.

Livello 2

Le destinazioni con la designazione "Livello 2: Covid-19 moderato" hanno riportato da 50 a 100 casi di Covid-19 per 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni. Il CDC ha spostato quattro località a questo livello lunedì:

-Azerbaigian,Kirghizistan eSenegal.

Lo spostamento è stato positivo per l'Eswatini, il Lesotho e il Sudafrica, che sono passati dal livello 3.

È possibile visualizzare i livelli di rischio del CDC per qualsiasi destinazione globale sulla pagina delle raccomandazioni di viaggio dell'agenzia.

Nelle sue indicazioni di viaggio più ampie, il CDC ha raccomandato di evitare tutti i viaggi internazionali finché non si è completamente vaccinati.

Livello 1

Per essere classificata come "Livello 1: Covid-19 Low", una destinazione deve aver registrato 49 o meno nuovi casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni:

Tra i luoghi più popolari nella categoria di rischio "basso" questa settimana ci sono l'Indonesia, l'India e le Filippine.

Sconosciuti

Infine, ci sono le destinazioni che il CDC ha considerato a rischio "sconosciuto" per mancanza di informazioni. Di solito, ma non sempre, si tratta di luoghi piccoli e remoti o di luoghi in cui sono in corso guerre o disordini.

Il CDC sconsiglia i viaggi in questi luoghi proprio perché i rischi sono sconosciuti. Altre destinazioni di questa categoria che di solito attirano l'attenzione dei turisti sono le Azzorre, l'Ungheria e le Maldive.

Questa settimana sono circa 65 i luoghi elencati come "sconosciuti", che rappresentano più di un quarto di tutti i luoghi monitorati.

Un esperto medico si esprime sui livelli di rischio

Secondo la dottoressa Leana Wen, analista medico della CNN, i tassi di trasmissione sono solo "una guida" per il calcolo del rischio personale dei viaggiatori.

Secondo la dottoressa Leana Wen, analista medico della CNN, siamo in una "fase della pandemia in cui le persone devono prendere le proprie decisioni in base alle loro condizioni mediche e alla loro tolleranza al rischio di contrarre la Covid-19".

Secondo Wen, oltre ai tassi di trasmissione, ci sono altri fattori da valutare.

"Un altro è quali precauzioni sono richieste e seguite nel luogo in cui ci si reca e il terzo è cosa si intende fare una volta lì", ha detto.

"Avete intenzione di visitare molte attrazioni e di andare nei bar al chiuso? È una cosa molto diversa da quella di andare in un posto dove si pensa di stare tutto il giorno sdraiati sulla spiaggia e non interagire con nessun altro. È molto diverso. Sono livelli di rischio molto diversi".

La vaccinazione è il fattore di sicurezza più importante per i viaggi, poiché i viaggiatori non vaccinati hanno maggiori probabilità di ammalarsi e trasmettere la Covid-19 ad altri, ha detto Wen.

Inoltre, è importante considerare cosa si farebbe se si dovesse risultare positivi al test lontano da casa.

Sebbene i viaggiatori diretti negli Stati Uniti non debbano più presentare un test Covid-19 negativo per tornare a casa dalle destinazioni internazionali, il CDC consiglia comunque di effettuare il test prima di imbarcarsi sui voli di ritorno negli Stati Uniti e di non viaggiare se si è malati.

"Naturalmente, se le persone presentano sintomi o esposizione durante il viaggio, devono sottoporsi al test e, in caso di esito positivo, seguire le linee guida del CDC per l'isolamento", ha dichiarato Wen alla CNN Travel.

Se siete preoccupati per una situazione sanitaria specifica del viaggio non legata alla Covid-19, controllate qui.

Immagine in alto: Isola di Roatan, Honduras (Philippe Turpin/Photononstop RF/Getty Images)

