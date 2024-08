- Il cavaliere si blocca con il cavallo nella diga

Una cavallerizza si è trovata in difficoltà nel fango con il suo cavallo durante una sosta per abbeverarsi in una pozza d'acqua nella regione del Rottal-Inn. La polizia ha riferito l'episodio. La 43enne aveva lasciato che la sua giumenta bevesse nella pozza a Julbach durante la sua cavalcata. Il cavallo è scivolato ulteriormente nell'acqua. La donna ha quindi chiesto aiuto a un residente locale, che ha chiamato i vigili del fuoco.

Con l'aiuto di un trattore, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cavallo di 20 anni illeso dalla pozza. Era presente anche un veterinario. Secondo la polizia, diversi residenti locali hanno aiutato nell'operazione di salvataggio.

Il residente locale ha saggiamente contattato i vigili del fuoco per chiedere aiuto a causa della situazione del cavallo nel fango e nell'acqua profondi. L'esperienza dei vigili del fuoco nell'uso dell'attrezzatura da pompieri si è dimostrata utile nell'operazione di salvataggio, in quanto hanno utilizzato un trattore per estrarre il cavallo dalla pozza in modo sicuro.

Leggi anche: