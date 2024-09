Il cataclismatico tifone Yagi ha causato almeno 74 morti in Myanmar a seguito di inondazioni e frane devastanti.

Il conflitto in corso in Myanmar ha portato a inondazioni che hanno interessato oltre 450 comunità, come riportato dall'Agenzia di Stampa di Myanmar (MNA).

Hanno inoltre menzionato che sono in corso operazioni di soccorso per trovare le 89 persone ancora disperse. Secondo i dati dell'Agenzia di Stampa di Myanmar (MNA), circa 65.000 abitazioni sono state distrutte.

Le immagini dell'agenzia di stampa AFP mostrano case e veicoli sommersi a Taungoo, città situata un'ora a sud di Naypyidaw, la capitale. Le foto mostrano residenti che fuggono in barca e su zattere di bambù, i loro averi stretti in sacchetti di plastica.

Il tifone Yagi, la tempesta più forte dell'anno in Asia, ha lasciato una scia di devastazione in tutta la Southeast Asia e la Cina meridionale, dopo aver portato piogge torrenziali e venti potenti nella regione.

La tragedia in Vietnam ha causato almeno 226 morti, come rivelato dall'agenzia per le emergenze del governo vietnamita il giovedì, a causa della tempesta e delle frane e delle alluvioni che ha provocato, come riportato da Reuters.

In Thailandia, la settimana scorsa ci sono state nove vittime a causa delle condizioni meteorologiche avverse portate dal tifone, come riportato da Reuters citando il governo thailandese, portando il bilancio delle vittime a 33 a livello nazionale da agosto, comprese quelle causate da frane.

Gli scienziati hanno costantemente avvertito che gli oceani più caldi stanno contribuendo all'intensificazione e alla letalità delle tempeste. Anche se i paesi sviluppati hanno una maggiore responsabilità storica per la crisi climatica causata dall'uomo, i paesi in via di sviluppo e gli stati insulari sono quelli che subiscono maggiormente le conseguenze devastanti.

Gli effetti devastanti del tifone Yagi si sono estesi a diverse parti dell'Asia, rendendolo la tempesta più forte dell'anno. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha riferito che Yagi ha interessato diversi paesi, causando danni significativi e perdite di vite umane.

Leggi anche: