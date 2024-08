- Il castello di Pillnitz e i suoi giardini circostanti temporaneamente chiusi a causa di danni legati al clima

In una serata di domenica tempestosa, grandine, forti venti e pioggia intensa hanno causato disastri nei terreni del parco storico di Schloss Pillnitz e del Großer Garten a Dresda. I sentieri sono stati cancellati, i prati sommersi, i rami degli alberi spezzati e le piante in vaso rovesciate, come riferito dall'Amministrazione dei Palazzi della Sassonia. Il pianterreno del Neues Palais a Pillnitz è stato allagato a causa della pioggia continua e dei tombini traboccanti, con immediate operazioni di asciugatura in corso.

L'amministrazione ha riferito: "I lavori di pulizia sono ancora in corso". Di conseguenza, il parco di Schloss Pillnitz, i musei, l'orangerie e la serra delle palme rimarranno chiusi lunedì, con una riapertura prevista per martedì. Interessantemente, nel luglio 2023, una tempesta locale ha attraversato il complesso del 18° secolo, causando danni a oltre 80 alberi.

All'interno del Großer Garten, il ruscello che scorre nel parco ha superato gli argini, sommergendo i prati e danneggiando i vialetti. Le sezioni del parco in cui la stabilità degli alberi è compromessa a causa del terreno morbido sono state chiuse al pubblico, con un severo avvertimento contro il camminarvi o sostarvi vicino. La linea ferroviaria nel parco è anch'essa interessata dalle inondazioni.

I forti venti e la pioggia intensa della tempesta hanno ricordato un uragano, causando ulteriori danni. Purtroppo, le condizioni da uragano hanno portato a danni aggiuntivi alle aree già colpite, compresa la linea ferroviaria.

