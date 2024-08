- Il castello di Hirschhorn è sottoposto a un progetto di restauro da 2,8 milioni di euro.

Dopo circa sei anni, il progetto di ristrutturazione del Castello di Hirschhorn, situato all'estremità meridionale dell'Assia, è finalmente giunto al termine. Un portavoce dell'Ufficio di Stato per l'Edilizia e il Patrimonio Immobiliare dell'Assia ha riferito che sono stati investiti circa 2,8 milioni di euro per il restauro di questa proprietà storica situata lungo il Neckar. Il castello, il tetto, la facciata, la terrazza e la strada di accesso hanno subito importanti lavori di ristrutturazione.

L'Ufficio di Stato sta attualmente cercando un nuovo inquilino per gestire le operazioni dell'hotel e della ristorazione nel distretto della Bergstraße. Nel corso del processo di modernizzazione, otto camere doppie sono state ristrutturate e migliorate. L'edificio ora dispone di un ristorante, una sala banchetti e due terrazze all'aperto recentemente ristrutturate.

Le proprietà storiche ricevono regolarmente ingenti investimenti dallo stato. Attualmente, sono in corso i lavori alla Veste Otzberg e alla Burg Frankenstein, entrambe situate nel distretto di Darmstadt-Dieburg. La Veste Otzberg è prevista per riaprire al pubblico in parte nella primavera del 2025. Per quanto riguarda la Burg Frankenstein, il termine è previsto per il 2028. Nota per i suoi eventi a tema Halloween del passato, ha recentemente subito anche manutenzione. La Stiftsruine Bad Hersfeld, il Kloster Konradsdorf nella regione della Wetterau e gli appartamenti imperiali nel Bad Homburger Schloss hanno ricevuto anch'essi alcuni miglioramenti. Secondo i Palazzi e i Giardini di Stato dell'Assia, è l'unico superstite del patrimonio residenziale wilhelminiano in Germania.

Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione del Castello di Hirschhorn, l'attenzione si sposta sulla Veste Otzberg e sulla Burg Frankenstein per i lavori di riabilitazione. La Veste Otzberg è prevista per riaprire al pubblico in parte dopo i lavori di riabilitazione, che dovrebbero essere completati entro la primavera del 2025.

Leggi anche: