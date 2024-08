- Il castello di Grillenburg sta per diventare un centro scientifico

Il rifugio di caccia trascurato per lungo tempo Grillenburg, risalente al 16° secolo a Tharandt, sta per trasformarsi in un hub di ricerca e conferenze per l'Università Tecnica di Dresda (TUD). Il governo federale e lo stato stanno ciascuno impegnando 18 milioni di euro per questo progetto, come riportato dalla TUD il mercoledì. Il cancelliere Jan Gerken lo ha definito un altro passo cruciale verso l'istituzione tanto necessaria. Il sostegno finanziario significativo da parte sia del governo federale che dello stato consente lo sviluppo dell'area Schlossinsel per raggiungere standard elevati di sostenibilità, alloggio e esperienze per i visitatori.

Un hub scientifico e un'attrazione turistica

"Il castello di Grillenburg ritroverà la sua importanza - proprio all'interno della Foresta di Tharandt, la TUD mostrerà la sua eccellenza accademica in una nuova luce", ha dichiarato il Presidente del Ministro Michael Kretschmer (CDU). Sono state poste le basi per la creazione di un centro eccezionale che attirerà scienziati da tutto il mondo, mentre allo stesso tempo attirerà i turisti "al fascino affascinante di questa regione magnifica".

Sono previsti per circa il 2025 la ristrutturazione del rifugio di caccia, la costruzione di un complesso alberghiero e il restauro della "Nuova Casa del Cacciatore" del 1938. Il progetto include il restauro del giardino storico e l'integrazione di nuovi edifici e spazi nell'esistente ensemble dell'isola del castello. I lavori sono attualmente previsti per durare fino a quattro anni.

Il rifugio di caccia Grillenburg ristrutturato a Dresda sarà un'attrattiva significativa, che attirerà sia studiosi che turisti nella regione. Una volta completato, i visitatori potranno esplorare il giardino storico restaurato e godere dell'alloggio nel complesso alberghiero adiacente a Dresda.

