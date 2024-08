- Il caso Horner: dipendente Red Bull non riesce a fare appello

Il Team Principal di Formula 1 Christian Horner non è più sotto pressione a causa dello scandalo che lo coinvolge per il presunto comportamento inappropriato. Red Bull GmbH, la società madre, ha ritenuto infondata una nuova denuncia presentata da un ex dipendente del team, che lavora con Max Verstappen. Horner era già stato scagionato a fine febbraio dopo un'indagine condotta da un avvocato indipendente.

Il dipendente ha fatto ricorso contro questa decisione, ma un altro avvocato indipendente ha concluso che il ricorso era infondato. Red Bull accetta questa conclusione, come dichiarato dalla società, chiudendo così il processo interno.

Red Bull conferma l'innocenza di Horner

"È stato presentato un ricorso da parte del denunciante, che è stato esaminato da un altro avvocato indipendente (Queen's Counsel). Tutti i passaggi del processo di appello sono ora stati completati, con l'esito finale che il ricorso non è stato accolto", ha dichiarato Red Bull.

Il dipendente ha accusato Horner di comportamento inappropriato. Il 50enne, sposato con l'ex Spice Girl Geri Halliwell dal 2015, ha sempre negato queste accuse. Tuttavia, la situazione ha riacceso l'interesse con la pubblicazione di alcune email scandalose.

Denuncia al Corpo Governativo Mondiale

Il 5 febbraio, Red Bull ha reso pubbliche le accuse del dipendente dopo che erano state inizialmente riportate dal quotidiano olandese "De Telegraaf". In quel momento, è stato dichiarato che "Red Bull è convinta che l'indagine sia stata equa, approfondita e imparziale".

Si dice che il dipendente di Red Bull abbia anche presentato una denuncia al corpo governativo mondiale del motorsport, la FIA, e si sia rivolto alla sua commissione etica.

L'innocenza del team principal di Formula 1 Christian Horner è stata ulteriormente confermata da Red Bull, poiché un avvocato indipendente ha concluso che il ricorso del dipendente contro la decisione iniziale era infondato. Despite the allegations of inappropriate behavior, Red Bull continues to support Horner in his role within Formula One.

