- Il caso di un'infrazione finanziaria in Baviera per conto di un'impresa che ha falsificato un conto per un importo di 1,8 milioni di euro

Illecito nel Settore Sanitario

Si è verificato un caso di frode stimato intorno ai 1.8 milioni di euro in Baviera nel 2023, che ha interessato l'assicurazione sanitaria e di assistenza KKH, come hanno stesso riferito. Confrontata con gli altri stati federali, la Baviera è al primo posto, seguita dalla Schleswig-Holstein con circa 800,000 euro di danni, come dichiarato da un portavoce. In tutta la nazione, i danni complessivi ammontano a circa 3.5 milioni di euro.

La frode e le pratiche disoneste sono diffuse in tutto il sistema sanitario, interessando vari settori come l'uso di badanti false, medicinali contraffatti, uso improprio di carte d'assicurazione, fatturazione per trattamenti inesistenti e certificazioni professionali false. Questo impatto va dalle cliniche mediche e farmacie a case di cura, ospedali e cliniche di fisioterapia.

In tutta la nazione, i casi più costosi per KKH riguardano le richieste fraudolente dei servizi di cure ambulatoriali, per circa 1.9 milioni di euro. Il settore farmaceutico segue con oltre un milione di euro di danni.

Nel 2022, KKH ha segnalato 553 nuovi casi in tutta la nazione. La Baviera si posiziona al secondo posto con 76 casi, seguita dalla Renania Settentrionale-Vestfalia che ne ha segnalati 128.

Pratiche Dubbie

Il capo investigatore di KKH, Emil Penkov, sottolinea che pochi individui che si dedicano a queste attività stanno semplicemente rovinando la reputazione della loro professione. Questi individui spesso agiscono senza scrupoli e potrebbero anche mettere a rischio le vite per accumulare illegalmente somme consistenti.

Secondo un sondaggio Forsa commissionato da KKH, il 58% dei tedeschi di età compresa tra i 18 e i 70 anni ha incontrato personalmente la frode nel sistema sanitario o conosce qualcuno che l'ha fatto.

KKH si basa sui suggerimenti provenienti da diverse fonti, tra cui il Servizio Medico (MD), altri assicuratori sanitari e la polizia, per scoprire questi crimini. Tuttavia, secondo Penkov, "Chiunque può segnalare sospetti di frode alle assicurazioni sanitarie".

