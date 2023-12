Il caso della copertina dell'album dei Nirvana "Nevermind" viene riesaminato

La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il 9° Circuito ha ribaltato giovedì una sentenza del 2022 secondo cui Spencer Elden non aveva presentato la sua denuncia entro i 10 anni di prescrizione. "Poiché ogni ripubblicazione di materiale pedopornografico può costituire un nuovo danno personale, la denuncia di Elden che asseriva la ripubblicazione della copertina dell'album nei dieci anni precedenti l'azione legale non è caduta in prescrizione", ha dichiarato la corte d'appello nella sintesi della sua ordinanza.

Cosa riguarda il caso

La copertina di "Nevermind", su cui compare un Elden di quattro mesi che nuota sott'acqua con gli occhi fissi su una banconota da un dollaro, è diventata una delle immagini più durature della musica rock.

Nella sua denuncia originale, presentata il 24 agosto 2021, gli avvocati di Elden hanno affermato che l'immagine era pornografica e che ha subito "danni per tutta la vita" a causa del suo coinvolgimento.

Elden, ora trentenne, ha citato come imputati i membri superstiti della band, l'esecutore testamentario del cantante Kurt Cobain e varie etichette discografiche.

Nella causa si sosteneva che Elden era stato sessualizzato perché l'immagine del bambino nudo che afferrava la banconota da un dollaro lo faceva assomigliare a "un lavoratore del sesso".

Elden ha ricreato l'immagine in alcuni momenti della sua vita adulta, ma ha anche suggerito in alcune interviste di sentirsi a disagio per la popolarità della copertina dell'album.

Nel 2007 ha dichiarato al Sunday Times del Regno Unitodi trovare "un po' inquietante il fatto che molte persone mi abbiano visto nudo... Mi sento come la più grande pornostar del mondo". L'anno successivo ha dichiarato alla CNN che spesso gli veniva chiesto di partecipare a eventi come "bambino dei Nirvana".

La causa sostiene che Elden "ha subito e continuerà a subire danni personali a causa del possesso, del trasporto, della riproduzione, della pubblicità, della promozione, della presentazione, della distribuzione, della fornitura e dell'ottenimento da parte degli imputati di materiale pedopornografico che lo ritrae".

Il prossimo passo

La causa di Elden tornerà ora in tribunale, dove dovrà dimostrare che l'immagine soddisfa la definizione di pornografia infantile, cosa che gli avvocati dei Nirvana hanno contestato e che la corte d'appello ha dichiarato non essere alla base della sentenza di giovedì.

"La questione se la copertina dell'album 'Nevermind' soddisfi la definizione di pornografia infantile non è in discussione in questo appello", ha scritto la corte in una nota a piè di pagina del suo parere.

Bert Deixler, avvocato dei Nirvana, ha definito la sentenza una "battuta d'arresto procedurale" in una dichiarazione a Billboard.

"Difenderemo con vigore questa causa priva di merito e ci aspettiamo di prevalere", ha dichiarato Deixler.

La CNN ha contattato i rappresentanti dei Nirvana per un commento.

Un avvocato di Elden si è detto "soddisfatto" della sentenza.

"Spencer è molto soddisfatto della decisione e non vede l'ora di avere il suo giorno in tribunale", ha dichiarato Robert Lewis, avvocato di Elden, in una dichiarazione alla CNN. "La decisione è importante per tutte le vittime della pedopornografia".

Nevermind

Pubblicato originariamente nel settembre 1991, "Nevermind" e il suo singolo principale "Smells Like Teen Spirit" hanno contribuito a rendere popolare la musica grunge.

Sia il contenuto che l'opera d'arte sono stati acclamati come opere rock fondamentali, ma tre anni dopo la sua pubblicazione, il frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, morì suicida a Seattle e i membri rimanenti si sciolsero.

Elden ha dichiarato alla CNN nel 2008: "Si dice che Cobain avesse l'idea originale di voler mostrare una madre che partorisce sott'acqua". Elden ha aggiunto: "Ma il compromesso fu di avere un bambino che nuotava sott'acqua. O almeno così mi è stato detto".

"Nevermind" ha raggiunto il n. 1 della Billboard 200 nel gennaio 1992 e ha trascorso 554 settimane in classifica. L'album ha venduto più di 30 milioni di copie.

Fonte: edition.cnn.com