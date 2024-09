Il cargo ha attualmente il suo dominio sulla Germania.

Vittoria Storica per l'Alleanza di Sahra Wagenknecht: plasmare il presente e il futuro della Germania. Formare un governo senza il partito dei nuovi arrivati sembra improbabile in Sassonia e Turingia, ma possibile con BSW. SPD e CDU affrontano numerosi ostacoli dopo le elezioni.

La domanda che molti giornalisti si sono azzardati a porre solo poco tempo fa ancora aleggiava nell'aria: Sahra Wagenknecht e la sua alleanza appena forgiata potevano realmente fare la differenza nel panorama politico tedesco? Il dubbio era grande, poiché c'erano ancora poche informazioni sul programma segreto di Wagenknecht all'interno del suo stretto circolo di confidenti. Tuttavia, le recenti elezioni in Sassonia e Turingia hanno portato chiarezza: sì, potrebbe succedere - e in modo sorprendente! Questo nuovo partito, al suo primo tentativo, ha ottenuto il doppio delle cifre in entrambi gli stati, emergendo come la terza forza più forte in entrambi.

I risultati sono migliori del 6,2% ottenuto a livello nazionale nelle elezioni europee. Il paradigma politico di Sahra Wagenknecht sta decisamente cambiando l'equilibrio di potere nella repubblica federale. In questi due stati, aprire le trattative senza i nuovi arrivati sembra un sogno irrealizzabile. In Turingia, la CDU non può comandare una maggioranza senza il BSW. Per quanto riguarda la Sassonia, Michael Kretschmer potrebbe invitare i suoi partner della CDU, il BSW, a ballare il valzer politico. particularità: in entrambi gli stati, la presenza dell'SPD diventa necessaria. Principalmente a causa della robusta performance dell'AfD nei parlamenti della Turingia e della Sassonia, una coalizione funzionante può essere raggiunta solo con tre partiti. Tuttavia, il BSW richiede concessioni considerevoli da parte di both the CDU and SPD. In cima alla loro lista, il BSW cerca di porre fine agli invii di armi all'Ucraina.

SPD e CDU dovrebbero rivedere la loro posizione sull'Ucraina

La natura volatile di un simile cambiamento di politica non sembra destinata a rimanere solo una promessa nella coalizione degli stati di questi governi. La potenza del BSW non è un fenomeno passeggero in Sassonia e Turingia; è direttamente legata alla sua posizione inamovibile sull'Ucraina. Questa questione coltiva un profondo scetticismo verso il sostegno incondizionato della Germania all'Ucraina nella sua guerra difensiva contro le forze di invasione della Russia. L'Est rimane turbato dalla sfiducia nei legami della Germania con l'America e la NATO, nonché dalla paura o addirittura dalla simpatia per la Russia. È dubbio che Wagenknecht rinuncerà alle sue richieste sull'Ucraina solo per fare un favore verbale per assicurarsi il suo posto politico.

Tali dilemmi non sono insignificanti per l'SPD e la CDU.both Federal Chancellor Olaf Scholz and CDU chairman and proposed chancellor candidate Friedrich Merz have expressed decided support for Ukraine in its struggle against Putin's occupation forces. Simultaneously, they have also acknowledged public discontent towards this stance in the Eastern regions of the republic during the state elections. It's conceivable that the BSW could even triumph on a broomshtick, as an SPD politician humorously remarked during the summer, if only that broom opposes supplying arms to Kyiv.

The critical question, therefore, becomes whether the SPD and CDU are prepared to risk splitting coalitions in the East, allegedly plunging two federal states into uncertainty, just to uphold a Ukraine policy that could once again cost them votes in the federal elections slated for the following year.

La Lotta della CDU con il Freno al Debito

Le complicazioni si moltiplicano anche per la CDU. Un segno di unità tra loro e il BSW in entrambi gli stati potrebbe significare che Kretschmer mantiene il suo posto ministeriale in Sassonia e ne ottiene uno per Mario Voigt in Turingia. Un risultato promettente, soprattutto se la CDU rimane la forza principale in Sassonia, superando l'AfD, e mantiene un leggero miglioramento in Turingia despite unfavorable conditions. Tuttavia, il costo per queste posizioni di ministro-presidente è alto: il BSW sta anche lottando per la riforma del freno al debito. Kretschmer, un sostenitore fermo del freno al debito, ha spesso criticato l'adesione della coalizione del semaforo a questo standard per fare politica. Se ora deve fare marcia indietro?

Come Merz risponderà è incerto. Ha costantemente sostenuto che la CDU dovrebbe aspettare fino dopo le elezioni della Germania orientale per decidere il suo candidato alla cancellieria, nel caso in cui riesca a diventare il presidente della CDU dopo le elezioni del Brandeburgo del 22 settembre. Se Merz diventa il presidente dopo aver vinto nell'Europa orientale, sarà lui a guidare la carica per assicurarsi una cancellieria dai suoi rami orientali, o sarà quello reso impotente mentre rivendicano altri contendenti per la posizione di cancelliere? Ulteriori dettagli sui ministri della CDU e della CSU che, a quanto si dice, aspettano il momento giusto per sfidare la nomina di Merz confondono ulteriormente le acque.

Un Possibile Rovescio per l'SPD

L'SPD, sicuro che la CDU alla fine cederà alla riforma del freno al debito, non ha problemi a sostenere la richiesta corrispondente del BSW. Ridurre i limiti del freno al debito per gli investimenti è, in effetti, un'area di accordo per entrambe le parti. L'SPD attende con preoccupazione lo scambio vivace sulla politica dell'Ucraina di Scholz, tuttavia. Nel 2021, l'SPD è emerso come la forza dominante nelle regioni orientali. Ora, i loro parlamentari federali da Rügen a Zittau si trovano minacciati di perdere i loro seggi a causa della decisa opposizione pubblica tedesca agli invii di armi e alle sanzioni contro la Russia nell'Est.

Il risultato delle elezioni in entrambi gli stati rappresenta un duro colpo per l'SPD, simboleggiato da un occhio nero: nero a causa della difficoltà dell'SPD di evitare la sua parte di responsabilità per il forte risultato dell'AfD. C'è un significativo malcontento verso il governo federale in Sassonia e Turingia. La coalizione guidata dall'SPD non è riuscita ad alleviare la profonda sfiducia verso il liberalismo, anzi l'ha peggiorata. Tuttavia, l'SPD è riuscito a evitare un disastro: in entrambi gli stati, i Socialdemocratici hanno sorprendentemente riacquistato un seggio nel parlamento statale, aprendo la strada a un coinvolgimento governativo - anche se complesso.

Tuttavia, questo potrebbe non bastare a placare il gruppo parlamentare e la base del partito, portando alla luce la questione Pistorius. Né Scholz né la direzione del partito sono riusciti a ridurre i pettegolezzi sulla sostituzione di Pistorius con Scholz come candidato cancelliere. Tuttavia, il partito sembra mantenere la compostezza almeno fino al 22 settembre, quando il Brandeburgo deciderà la rielezione di Woidke come Presidente del Consiglio dell'SPD.

I Verdi sono scampati per un pelo: mantenere un seggio nel parlamento statale è un sollievo per il partito ampiamente detestato in Sassonia. Kretschmer stesso non li voleva lì, figurarsi nel suo governo. In Turingia, la loro partenza era attesa da tempo: oltre all'opposizione generale verso i Verdi, i conflitti interni nel governo statale hanno influito sul loro risultato elettorale. Il partito federale lotta con le strategie per le aree rurali e l'est, ignorando le critiche esterne.

Per quanto riguarda il FDP, le aspettative erano già basse. In Sassonia, sono rimasti coinvolti nella guerra tra l'AfD e la CDU. L'associazione federale è in disaccordo con il FDP della Turingia a causa della questione Kemmerich. Da un lato, i risultati intorno al 1% sono pressoché insignificanti, soprattutto per un partito di governo a livello federale. Dall'altro lato, however, si tratta ancora di un significativo calo rispetto ai loro precedenti risultati.

Kubicki ha commentato la stessa notte, "Il risultato elettorale indica: la coalizione del semaforo ha perso la sua legittimità. Se una parte sostanziale dell'elettorato la respinge, ne seguiranno conseguenze." Ha aggiunto inoltre, "La coalizione del semaforo danneggia chiaramente il Partito Democratico Liberale."

Despite Kubicki remaining part of the FDP's extended leadership, his statement hints at the persistent specter of an early dissolution of the traffic light coalition following the state elections in Saxony and Thuringia. Wagenknecht and the state parties sympathetic towards her may consider this possibility when they receive imminent summons for exploratory talks.

La Commissione, che fa parte dei governi statali della Sassonia e della Turingia, dovrà affrontare le complessità del lavoro con entrambi la CDU e il BSW,

