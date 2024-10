Il caposquadra dei New England Patriots, Jabrill Peppers, arrestato per aggressione, soffocamento e droga.

Braintree, MA (AP)— Il leader della squadra dei New England Patriots, Jabrill Peppers, è stato arrestato lo scorso weekend con l'accusa di aggressione, strangolamento e altri reati a seguito di una disputa domestica in una residenza, come hanno riferito le autorità lunedì.

Peppers, 29 anni, si è presentato in tribunale distrettuale di Quincy per l'udienza lunedì. È anche accusato di aggressione con arma pericolosa e possesso di una sostanza stupefacente di classe "B" sospettata di essere cocaina, secondo i documenti del tribunale.

La polizia di Braintree è intervenuta in una residenza sabato per una disputa tra due persone. Le accuse suggeriscono che Peppers abbia costretto la sua ragazza a terra, abbia spinto la sua testa contro un muro e abbia circondato il suo collo con le mani nel tentativo di strangolarla. La donna è stata trattata a casa per ferite al volto e alle ginocchia, hanno dichiarato le autorità.

Peppers è stato trattenuto e rilasciato su una cauzione di $2.500. La sua prossima data in tribunale è fissata per il 22 novembre e ha rinunciato alla sua presenza.

All'udienza, l'avvocato di Peppers, Marc Brofsky, ha espresso dubbi sulle accuse, compresa l'esistenza di prove video incriminanti. Brofsky ha menzionato che Peppers ha accettato di non contattare la donna.

Il capo allenatore dei New England Patriots, Jerod Mayo, ha parlato con i giornalisti lunedì, dicendo che stanno ancora raccogliendo informazioni sull'arresto di Peppers. Mayo ha aggiunto che Peppers sarebbe stato autorizzato a frequentare le strutture della squadra.

"Non abbiamo abbastanza informazioni per dire che non dovrebbe essere nel edificio", ha detto Mayo.

Mayo ha spiegato che la squadra aveva discusso la situazione con i giocatori, sottolineando l'importanza di essere informati sulla situazione.

I Patriots hanno rinnovato il contratto di Peppers, un safety nel suo terzo anno con la squadra, durante l'estate. Peppers è stato originariamente selezionato dai Cleveland Browns nel 2017 e ha trascorso due stagioni con loro prima di giocare con i New York Giants per tre stagioni.

Peppers, escluso a causa di un infortunio alla spalla, non ha partecipato alla sconfitta dei Patriots per 15-10 contro i Miami Dolphins domenica.

Mayo ha confermato che i Patriots erano stati informati dell'arresto sabato.

L'arresto di Peppers per accuse di violenza domestica ha attirato l'attenzione sulla sua condotta dentro e fuori dal campo, con molti che si chiedono come la squadra gestirà la situazione mentre l'indagine è in corso.

Leggi anche: