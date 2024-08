- Il capocampo della DFB mette fine ai suoi giorni di gioco.

Ilkay Gündogan, 33 anni, ha deciso di non rappresentare più la Germania nel calcio a livello nazionale. Questa decisione è stata annunciata di lunedì sera, dopo un periodo di riflessione. Gündogan ha assunto il ruolo di capitano in settembre 2023, sotto l'allora allenatore Hansi Flick, e ha mantenuto questo ruolo durante il campionato europeo casalingo di quest'anno, sotto la guida di Julian Nagelsmann - un traguardo importante nella sua carriera di 13 anni in nazionale.

Guidare la squadra tedesca durante il campionato europeo casalingo è stato un "grande traguardo" per Gündogan. "Siamo riusciti a ridare orgoglio alla nazione dopo così tanto tempo, e sono felice di aver fatto parte di questo", ha detto. Nonostante avesse considerato di dimettersi prima del torneo, le continue richieste del calcio di club e di nazionale avevano iniziato a pesarli, lasciandolo fisicamente e mentalmente stanco.

Gündogan ha riflettuto sui suoi 82 match internazionali giocati per il suo paese natale, un numero che non avrebbe mai immaginato di raggiungere quando ha iniziato la sua carriera in nazionale A nel 2011. Ha espresso l'intenzione di rimanere un tifoso appassionato della squadra tedesca e spera che la squadra continui sulla sua positiva strada. Gündogan ha ipotizzato che la Germania potrebbe avere buone possibilità di diventare uno dei "principali contendenti al titolo" nel 2026, grazie al suo straordinario allenatore, alla sua potente squadra e al suo forte spirito di squadra. "Abbiamo un allenatore straordinario, una squadra potente e uno spirito di squadra fantastico", ha concluso, prima di ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il percorso. "È stato un onore! Grazie, Germania!"

Il debutto di Ilkay Gündogan con la nazionale A risale a un match di qualificazione all'Europeo del 2011 contro il Belgio. Nel corso dei suoi 82 match internazionali, ha capitanato la squadra in 19 occasioni e ha segnato 19 gol come centrocampista. Il futuro della sua carriera con il suo club è ancora incerto. Nel 2023, Gündogan è passato dal Manchester City al FC Barcelona dopo sette anni. Il suo contratto scadrà nel giugno 2025.

Reazioni del ct della DFB e dei compagni di squadra

Julian Nagelsmann, ct della DFB, ha elogiato Gündogan come "un capitano straordinario". "Sono stato molto orgoglioso di avere Gündogan come nostro capitano. Spesso si è messo in luce, ma più spesso ha lasciato brillare i suoi compagni di nazionale. La sua presenza e le sue idee innovative ci mancheranno molto", ha commentato Nagelsmann, aggiungendo che avrebbe voluto continuare a lavorare con Gündogan, ma rispettando la sua decisione.

Anche i compagni di squadra di Gündogan hanno espresso le loro opinioni dopo l'annuncio. Il nazionale Robin Koch ha commentato: "Un onore, capitano!" Robert Andrich ha condiviso una foto su Instagram con la didascalia "Grazie, capitano!". Il centrocampista Jamal Musiala, una promessa della DFB, ha pubblicato su Instagram: "Grazie per tutto, Capitano! È stato un onore". Il difensore Antonio Rüdiger ha semplicemente detto: "Grazie per tutto, Gündo".

Bastian Schweinsteiger, ex calciatore della nazionale, ha inviato un messaggio di congratulazioni per la carriera di Gündogan con la DFB. L'imprenditore Carsten Maschmeyer ha elogiato Gündogan in un post su Instagram come "Maestro del centrocampo", lodando la sua compostezza, saggezza e leadership che hanno guidato la squadra tedesca attraverso momenti difficili, dimostrando sempre determinazione e perseveranza.

