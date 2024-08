- Il capocampo del Bayern attribuisce la pressione aggiuntiva alle responsabilità della squadra nazionale.

Dreesen, CEO di Bayern, ritiene che l'aumento dello stress sui calciatori professionisti non sia colpa dei club, ma piuttosto delle nazionali che organizzano più amichevoli e tornei. "Se il carico di lavoro dei migliori giocatori è aumentato, non è colpa dei club, ma delle nazionali che aggiungono partite amichevoli e competizioni in più", ha dichiarato al "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Ha fatto riferimento alla sua analisi della situazione ai campioni di Germania. "I nostri giocatori, in media, hanno avuto meno di 50 partite ufficiali all'anno negli ultimi cinque anni. Dieci anni fa, era una media di 52. Quindi, non sono di più, ma in realtà di meno per il club", ha spiegato.

La discussione sul carico di lavoro dei calciatori professionisti e le sue cause è stata un tema caldo per mesi. Con la nuova stagione, ci saranno partite ufficiali in più nella Champions League e l'estate successiva si terrà una nuova Coppa del Mondo per club con 32 squadre, inclusi il FC Bayern. La FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, sottolinea che il numero complessivo di presenze dei professionisti non è significativamente aumentato negli ultimi anni. Il numero di partite giocate in una stagione dipende anche dalle prestazioni della squadra nella fase a eliminazione diretta - perboth clubs and national teams.

Dreesen si batte per un maggiore coinvolgimento dei club all'estero

Dreesen ha utilizzato queste statistiche per sostenere la sua richiesta che i club della Bundesliga aumentino le loro attività all'estero per aumentare i ricavi. "Prima dell'ultima stagione, solo due club della Bundesliga avevano fatto viaggi in paesi non europei. Ora sono sei. Nella Premier League, almeno la metà dei club lo fa. Il messaggio è chiaro: dobbiamo essere più presenti", ha detto.

