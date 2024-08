- Il capo sportivo di Bayer, Rolfes, riconosce una sostanziale promessa.

Il capo dello sport Simon Rolfes ritiene che il Bayer Leverkusen sia sulla strada giusta per acquisire più potere. "Molti ancora sottovalutano le nostre grandi capacità. Non è il Bayer 04 Leverkusen di 15 anni fa. Bayer 04 è il cane da guardia della Renania, siamo il simbolo internazionale di questa regione. Sentiamo questa influenza in tutti gli aspetti e, naturalmente, la stagione del double win ha dato una grande spinta al nostro sviluppo", ha detto il 42enne in un'intervista pubblicata dal club della Bundesliga.

Secondo lui, i prossimi anni "presentano un'enorme opportunità per raggiungere un livello molto più alto di quanto si pensi sia possibile. C'è ancora molto da fare". Non considera le aspettative elevate dei tifosi dopo il double win come un peso: "Il double non è un peso, ma qualcosa che ci assiste e ci spinge avanti. La sfida potrebbe essere più grande, ma allo stesso tempo possiamo guadagnare così tanta fiducia, forza e convinzione nel ribaltare le partite o nel riuscire in situazioni ad alto pressione come una partita ad eliminazione diretta".

Tuttavia, considera la possibilità di ripetere la prestazione dominante della scorsa stagione e superare una stagione di Bundesliga imbattuta come "molto bassa". "Ci saranno partite che perderemo; partite in cui potremmo non essere al nostro meglio. Non abbiamo giocato brillantemente in ogni partita della scorsa stagione, e questo non dovrebbe essere esagerato. Tuttavia, siamo incredibilmente ambiziosi. Abbiamo una squadra talentuosa, grandi giocatori e mostreremo una forte mentalità", ha aggiunto Rolfes.

