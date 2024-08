Il capo Şahin esprime i suoi pensieri sull'uscita del giocatore di spicco Brunner dal BVB.

La stagione di Bundesliga si avvicina, ma non tutti i piani di trasferimento sono stati finalizzati ovunque. L'allenatore del Dortmund Nuri Şahin, ad esempio, si aspetta ancora che alcuni giocatori lascino la squadra, riducendone le dimensioni. Durante una conferenza stampa, ha anche menzionato l'attaccante Cedric Brunner, che è già passato ad altro.

Şahin ha fatto riferimento a possibili riduzioni nella sua squadra prima della scadenza del mercato delle trasferte. "Penso che succederà qualcosa sulla parte delle uscite. Potrebbe non essere così semplice per alcuni giocatori con i nuovi arrivi e la grande squadra", ha detto il nuovo allenatore, che sostituisce Edin Terzić, in vista dell'apertura della Bundesliga del Dortmund contro l'Eintracht Frankfurt sabato. Il mercato delle trasferte chiude quest'anno il 30 agosto.

Il giovane attaccante Youssoufa Moukoko e il centrocampista Salih Özcan potrebbero essere candidati per la vendita. Nessuno dei due era nella squadra per la vittoria della DFB Pokal dell'ultima settimana contro il Phoenix Lübeck (4-1). "Ho chiarito a Youssoufa la situazione. Vuole giocare e questo è risolto. Ogni giocatore sa dove si trova con me", ha commentato Sahin sulle recenti speculazioni sul 19enne Moukoko, legato al Betis Siviglia.

Brunner Passato al Monaco in Prestito

Şahin ha espresso rammarico ma ha accettato che la partenza di Paris Brunner per l'AS Monaco era inevitabile: "Non possiamo fare favori, questo club è troppo grande. Cosa ti aspetti che faccia? Di dire a qualcuno, 'Ehi, estendi il tuo contratto e giocherai nella formazione titolare'. Non funziona così".

Non è stato raggiunto un accordo a causa della insoddisfazione di Brunner sulla prospettiva sportiva ambiziosa presentata. Il giocatore talentuoso, che è stato nominato miglior giocatore del Mondiale Under 17, voleva un posto garantito nella squadra senior. Il Dortmund non poteva promettere questo. Il Monaco, partecipante alla Champions League francese, ha prestato Brunner al Cercle Brugge per una stagione.

Oltre all'attaccante Serhou Guirassy, che si sta riprendendo da un infortunio al ginocchio, tutti i professionisti sono disponibili. Şahin è entusiasta del suo debutto come allenatore del Dortmund nella Bundesliga: "Questo giorno è speciale in due modi. In primo luogo, mia figlia ha il compleanno. Questo è l'evento più importante per me. E sono ansioso per la mia prima partita casalinga in Bundesliga come un bambino. Saremmo preparati".

