- Il capo militare israeliano propone l'opzione di uscita per Sinwar dal territorio di Gaza

Con le discussioni su un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi in stallo, Israele propone un percorso d'uscita per il leader di Hamas Yahya al-Sinwar e la sua famiglia dalla Striscia di Gaza. "Sono disposto a creare un passaggio sicuro per Sinwar, la sua famiglia e chiunque li accompagni", ha dichiarato il maggior generale israeliano responsabile degli ostaggi e delle persone scomparse, Gal Hirsch, durante un'intervista con il servizio finanziario di Bloomberg.

"Stiamo lavorando per il ritorno degli ostaggi. Stiamo cercando il disarmo, la deideologizzazione e potete scommetterci sulla creazione di una nuova struttura di leadership per la Striscia di Gaza", ha spiegato Hirsch.

Stando al report, il rappresentante del primo ministro Benjamin Netanyahu per il ritorno degli ostaggi ha proposto questa soluzione circa due giorni fa. Hirsch non ha fornito informazioni sulla possibile reazione.

La posizione di Sinwar rimane sconosciuta. Si vocifera che si nasconda in un esteso sistema di tunnel sotto la Striscia di Gaza.

Un rappresentante di Hamas ha parlato con un'agenzia stampa tedesca a Beirut a metà gennaio, dichiarando che i leader di Gaza non se ne andrebbero volontariamente. "O la vittoria o il martirio", ha condiviso un insider di Hamas. "Gaza è la nostra terra e le nostre vite sono preziose quanto quelle degli altri".

Le trattative per raggiungere un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, mediate dall'Egitto, dagli Stati Uniti e dallo stato del Golfo Qatar, e il rilascio degli ostaggi israeliani prigionieri di Hamas sono attualmente in stallo.

Il rappresentante ha proposto questo percorso d'uscita per Sinwar e la sua famiglia, poiché le trattative su un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi rimangono in stallo. Stando al report, Hirsch ha suggerito un passaggio sicuro per Sinwar e la sua famiglia per lasciare la Striscia di Gaza.

Leggi anche: