Il capo ha il potere di imporre il divieto di usare cellulari sul posto di lavoro?

Senza il tuo telefono a portata di mano durante le ore di lavoro? Per molti, è quasi inconcepibile. Tuttavia, alcuni datori di lavoro impongono restrizioni del genere. È legale?

Controllare il tuo telefono sotto la scrivania o sbirciare quando arriva una notifica? Cosa è accettabile in alcuni luoghi di lavoro potrebbe essere inappropriato in altri. Ma i datori di lavoro hanno veramente il potere di imporsi un divieto di utilizzo del telefono?

L'esperta di diritto del lavoro Kathrin Schulze Zumkley conferma: "I datori di lavoro hanno l'autorità di dettare le responsabilità lavorative e regolare il comportamento sul posto di lavoro". Ciò include limitare l'uso del telefono o qualsiasi possibile distrazione durante le ore di lavoro. In effetti, possono ordinare che i telefoni funzionino in modalità silenziosa per evitare tali disturbi.

Funzione della fotocamera: La base per i divieti del telefono

Un'altra area degna di considerazione è la funzione della fotocamera degli smartphone. Ciò potrebbe facilmente giustificare i datori di lavoro nel proibire l'uso del telefono sul posto di lavoro per prevenire registrazioni non autorizzate. Data la quasi universalità delle fotocamere integrate, ciò si traduce effectively in un divieto di utilizzo del telefono, secondo Schulze Zumkley.

In modo interessante, il consiglio di fabbrica non ha voce in capitolo in materia, come deciso dalla Corte del Lavoro Federale (Caso No. 1 ABR 24/22). La corte ha stabilito che il diritto di regolamentare il comportamento sul posto di lavoro prevale, implicando nessuna partecipazione del consiglio di fabbrica riguardo ai divieti del telefono, Schulze Zumkley ha chiarito.

I lavoratori devono essere raggiungibili in caso di emergenze?

Un'eccezione all'uso del telefono può verificarsi in situazioni di emergenza. Tuttavia, i lavoratori non sono obbligati ad essere raggiungibili tramite i loro telefoni personali. Possono essere contattati attraverso il sistema telefonico dell'azienda, secondo Schulze Zumkley.

Detto ciò, i datori di lavoro non possono proibire l'uso del telefono durante le pause. Possono, tuttavia, specificare determinate aree, come la stanza delle pause o all'esterno dei locali dell'azienda, dove è consentito l'uso del telefono.

Nota sull'esperta: Kathrin Schulze Zumkley è una specialista in diritto del lavoro, membro del comitato esecutivo del gruppo di lavoro sul diritto del lavoro dell'Associazione tedesca degli avvocati (DAV) e docente presso l'Accademia tedesca degli avvocati e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Hamm.

