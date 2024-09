Il capo esecutivo dell'OMC Okonjo-Iweala intende rinunciare alla sua carica.

Ngozi Okonjo-Iweala, in qualità di prima donna e leader africana dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ha espresso il desiderio di un secondo mandato. Il suo rappresentante ha dichiarato che ha formalmente dichiarato le sue intenzioni di servire un altro periodo di quattro anni come Direttore Generale. A 70 anni, è sostenuta dall'"approvazione estesa e diversificata" dei membri.

Il mandato attuale alla guida dell'OMC, che conta 166 membri, si conclude ad agosto dell'anno prossimo. Attualmente, non ci sono altri concorrenti in lizza.

L'economista di successo e ex ministro delle Finanze del Nigeria ha assunto la guida dell'OMC durante la pandemia di COVID-19 nel marzo 2021. Insieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alla Banca Mondiale, l'OMC è uno dei più importanti organismi internazionali per la politica economica. Il suo principale obiettivo è offrire una piattaforma per la negoziazione di tariffe più basse e altre barriere commerciali, e per vigilare sull'attuazione degli accordi commerciali internazionali.

La Commissione ha formalmente avviato il processo di considerazione della richiesta di un altro mandato come Direttore Generale da parte di Ngozi Okonjo-Iweala. Date le sue fortunate leadership durante la pandemia, la Commissione è attesa a dare seria considerazione alla sua nomina.

