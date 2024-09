Il capo di Unicredit elogia i vantaggi dell'acquisizione di Commerzbank.

Unicredit sorprendentemente si è inserita nell'orbita di Commerzbank. Ora, il CEO italiano di Unicredit sta spingendo per un'acquisizione completa della seconda banca privata tedesca. Contestualmente, sta ponendo delle condizioni. Orcel, secondo Verdi, cerca di contrastare la fusione.

Il colosso italiano Unicredit sta facendo pressioni per l'acquisizione della seconda banca privata tedesca dopo aver infiltrato Commerzbank. Contestualmente, Orcel, CEO di Unicredit, ha stabilito delle condizioni. Vuole che Commerzbank aumenti la sua redditività e ha evidenziato i potenziali risparmi in caso di fusione. Commerzbank ha confermato i contatti con Unicredit, ma non ha rilasciato altre dichiarazioni. Il governo tedesco, criticato per aver abbandonato Commerzbank, ora intende valutare la situazione. Una fusione delle due banche, secondo Orcel, potrebbe beneficiare tutti gli stakeholder e creare un concorrente robusto nel mercato bancario tedesco. "I clienti privati potrebbero ricevere un sostegno migliorato e il settore tedesco delle PMI potrebbe essere rafforzato con finanziamenti e assistenza internazionale completa", ha dichiarato Orcel. Le due istituzioni hanno minimal sovrapposizioni, ha affermato Orcel. Pertanto, potrebbe essere creata una banca che si completa a vicenda geograficamente e ha una miscela bilanciata di attività private e corporate. I risparmi sono particolarmente elevati nelle funzioni centrali. Unicredit ha una forte presenza in Germania dal suo acquisto di HypoVereinsbank nel 2005. "È fondamentale che Commerzbank rafforzi il suo bilancio, cresca e diventi più redditizia", ha ulteriormente richiesto Orcel.

Verdi teme licenziamenti da takeover

"La gestione attuale ha fatto progressi significativi in questo senso, ma a mio parere si potrebbe fare di più". La filiale HVB di Unicredit ha un rendimento del capitale proprio doppio rispetto a Commerzbank. Il suo rapporto costi-ricavi è 20 punti percentuali inferiore rispetto a quella di Francoforte, ha dichiarato Orcel. Unicredit ha colto l'opportunità presentata dal graduale ritiro del governo federale dalla sua quota di Commerzbank e si è inserita in modo significativo nell'azienda DAX. Gli italiani hanno acquistato una quota del 4,5% dal governo federale e hanno anche acquistato azioni sul mercato, detenendo così una quota del 9%.

Il governo federale ha salvato Commerzbank dal fallimento con miliardi durante la crisi finanziaria. Ancora detiene il 12% delle azioni, che intende vendere gradualmente. Una fusione con Unicredit svilupperebbe un colosso bancario europeo con una capitalizzazione di mercato di circa 79 miliardi di euro. Il sindacato Verdi teme i licenziamenti e vuole bloccare il takeover della banca. Esige che il governo federale cessi di vendere altre azioni di Commerzbank. Il CEO di Commerzbank Manfred Knof non ha commentato esplicitamente un eventuale takeover. "C'è stato contatto", ha dichiarato ai margini di un evento a Berlino. "Siamo convinti del nostro piano". Se qualcuno presenta un piano alternativo, lo esamineremo nell'interesse degli investitori, dei clienti e dei dipendenti, ha sottolineato Knof. Ora è fondamentale attuare il nostro piano, ha sottolineato.

Dopo l'infiltrazione di Unicredit, è emersa la critica alla strategia del governo tedesco. Sembra che sia stato colto di sorpresa dagli italiani.

Un portavoce del ministro delle Finanze Christian Lindner ha dichiarato che il governo federale ora valuterà la situazione. È principalmente responsabilità della direzione di Commerzbank considerare potenziali azionisti, ha evidenziato il portavoce. In transazioni come la vendita delle quote del governo federale in Commerzbank, è solito contattare gli investitori durante il processo di vendita. Una banca d'investimento incaricata dall'agenzia finanziaria ha contattato gli investitori, compresa Unicredit, nel quadro di questo processo. Ciò serve a valutare l'ambiente di mercato nel giorno della transazione.

L'acquisizione proposta da Unicredit potrebbe potenzialmente portare a un aumento della redditività e a significativi risparmi per entrambe le banche, secondo Orcel. Di conseguenza, il sindacato Verdi esprime preoccupazione per i possibili licenziamenti derivanti dalla fusione.

