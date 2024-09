Il capo di un cartello della droga messicano si prepara alla corte di New York.

Per oltre vent'anni, le forze dell'ordine americane hanno dato la caccia a Zambada, portando alla sua cattura il 25 luglio, quando è arrivato in un aeroporto di El Paso a bordo di un aereo privato, accompagnato da un altro leader del cartello ricercato, Joaquín Guzmán Loépez. Secondo le autorità federali, ciò è avvenuto fuori El Paso.

In una lettera successiva, Zambada ha affermato di essere stato rapito in Messico e portato negli Stati Uniti da Guzmán Loépez, il cui padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, è il cofondatore del cartello di Sinaloa e attualmente in carcere.

I pubblici ministeri americani a Brooklyn hanno chiesto al giudice di tenere Zambada in detenzione fino al processo. Se condannato per tutte le accuse, Zambada, 76 anni, rischia una pena minima di reclusione a vita e la possibilità della pena di morte.

Nella loro lettera al giudice, i pubblici ministeri hanno descritto Zambada come "uno dei trafficanti di droga più noti e pericolosi del mondo".

"Il defendant ha mantenuto un arsenale di armi militari per proteggere se stesso, le sue sostanze illecite e il suo dominio", si legge nella lettera. "La sua forza di sicurezza privata, heavily armed, ha servito come protezione personale e ha protetto i carichi di droga in Messico, Colombia, Ecuador e oltre. Inoltre, Zambada ha mantenuto un elenco di 'sicarios', o killer a pagamento, che hanno eseguito omicidi e rapimenti, mantenendo l'ordine all'interno della sua organizzazione, contrastando le sfide dei rivali e eliminando coloro che cooperavano con le forze dell'ordine".

Secondo i pubblici ministeri, Zambada ha ordinato l'omicidio del proprio nipote solo alcuni mesi prima.

In una precedente udienza in Texas, Zambada si è dichiarato non colpevole delle accuse.

L'arresto improvviso di Zambada ha scatenato la violenza tra le fazioni rivali del cartello di Sinaloa in Messico. Sono state perse diverse vite in scontri a fuoco. Le scuole e le attività commerciali a Culiacan, la capitale di Sinaloa, sono state chiuse a causa dei combattimenti. Si ritiene che gli scontri siano tra fazioni che sostengono Zambada e quelle fedeli ad altri figli di "El Chapo" Guzmán, che è stato condannato per accuse di droga e cospirazione e ha ricevuto una condanna all'ergastolo negli Stati Uniti nel 2019.

Le ragioni dietro la resa di Guzmán Loépez alle autorità americane e la sua decisione di portare con sé Zambada rimangono incerte. Guzmán Loépez è attualmente in attesa di processo per accuse separate di traffico di droga a Chicago, dove si è anche dichiarato non colpevole di vari reati federali.

