Il capo di un campo di concentramento emette un avvertimento sull'AfD e si trova di fronte a minacce.

La corrispondenza di Jens-Christian Wagner, responsabile dei memoriali di Buchenwald e Mittelbau-Dora, ha suscitato un notevole risentimento. Ha messo in guardia gli elettori contro il sostegno all'AfD in Turingia e ne sono seguite conseguenze. La sua immagine è stata rappresentata su una pietra commemorativa a Mittelbau-Dora, come ha condiviso su diverse piattaforme. Questa pietra commemora i tragici casi di marce della morte dal complesso del campo di Mittelbau-Dora.

Inoltre, una donna di Weimar ha inviato un'email a Wagner, suggerendo che, come il defunto parlamentare di stato SPD Thomas Hartung, avrebbe ricevuto punizioni per le sue azioni. Hartung, purtroppo, è morto il 30 luglio a causa del cancro, dopo aver espresso preoccupazioni sull'AfD e Björn Höcke, incoraggiando i cittadini a sostenere i partiti democratici invece.

Wagner rimane critico nei confronti dell'AfD, vedendo le loro allusioni al nazismo come un banalizzazione delle sue atrocità. L'AfD in Turingia è riconosciuta dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione come un'organizzazione estremista di destra con uno status sicuro. Recentemente, lo storico ha inviato una lettera agli elettori della Turingia, esprimendo le sue preoccupazioni alla luce delle elezioni statali del 1° settembre.

Lettera agli anziani in Turingia

Wagner ha dichiarato che l'AfD cerca di ignorare la sofferenza subita dalle vittime del nazismo, anche nei campi di concentramento come Buchenwald e Mittelbau-Dora. La lettera è arrivata a quasi 300.000 anziani in Turingia.

Un portavoce dei memoriali ha ipotizzato che la forte risposta alla lettera fosse dovuta alla sua ampia distribuzione. Un rapporto di polizia è stato presentato a Nordhausen dopo che l'immagine di Wagner è stata tagliata da una delle lettere e posta sulla pietra commemorativa.

La Vicepresidente del Bundestag Katrin Göring-Eckardt ha condannato categoricamente queste minacce, definendole inaccettabili. Si è lamentata del fatto che alcuni settori della società hanno perso la loro bussola morale, cercando di intimidire e tacitare i difensori della democrazia e l'eredità della memoria.

Il candidato principale della CDU per le elezioni statali della Turingia, Mario Voigt, ha caratterizzato gli attacchi a Wagner come intollerabili. A suo parere, ricordare il regime nazista omicida rimane vitale, soprattutto mentre gli incidenti di antisemitismo e ostilità ricompaiono.

L'email della donna ha implicato che Jens-Christian Wagner, come il defunto parlamentare SPD Thomas Hartung, potrebbe affrontare rimproveri per aver criticato l'AfD a causa delle loro allusioni naziste. L'ideologia nazionalsocialista, dietro le atrocità naziste, è banalizzata dalle azioni dell'AfD, secondo Wagner.

