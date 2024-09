Il capo di Tui mette in guardia contro una possibile acquisizione da parte di Unicredit.

In mezzo alle voci sulla possibile acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit, il CEO di Tui, Sebastian Ebel, esprime le sue preoccupazioni. Ebel evidenzia il ruolo significativo di Commerzbank nel sostenere le piccole e medie imprese (PMI) tedesche e l'economia del Paese nel suo insieme. Con la minaccia della deindustrializzazione che incombe, la Germania si trova già ad affrontare numerosi problemi.

In un'intervista con Handelsblatt, Ebel, in qualità di importante dirigente tedesco, ha espresso la sua opinione. "Personalmente, considero Commerzbank un elemento fondamentale dell'infrastruttura critica della Germania", ha dichiarato. "È cruciale che la Germania mantenga la sua indipendenza in questa banca".

Molti altri leader imprenditoriali in Germania probabilmente condividono il suo punto di vista. Ricordando la sua esperienza personale, Ebel ha sottolineato ulteriormente che "Commerzbank gioca un ruolo vitale in molte aziende tedesche". La banca ha sostenuto numerose imprese per decenni, con Ebel che aggiunge "In momenti difficili, è tra le prime banche a offrire finanziamenti alle aziende tedesche".

Ebel non si preoccupa solo delle singole imprese, ma dell'economia del Paese stesso. "Abbiamo già abbastanza sfide in Germania, tra cui la minaccia della deindustrializzazione e i cambiamenti nel settore automotive", ha dichiarato. "Il nostro solido settore bancario con potenti banche tedesche è sempre stato un grande vantaggio. Non dovremmo sottovalutare questo vantaggio prematuremente".

La scorsa settimana, gli italiani hanno acquistato una quota del 9% nella seconda più grande banca tedesca, suggerendo una possibile espansione del loro impegno. Unicredit ha spiegato che esplorerà modi per aumentare il valore per gli azionisti di entrambe le istituzioni.

In caso di acquisizione, l'ente fusionato potrebbe vantare un valore di mercato impressionante di circa €74 miliardi, classificandosi al secondo posto in Europa dopo HSBC UK. Commerzbank ha risposto con cauta ottimismo, con fonti interne che suggeriscono di respingere un eventuale takeover.

Le preoccupazioni del CEO di Tui, Sebastian Ebel, riguardo alla possibile acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit non sono isolate. La Commissione, che sovrintende alla legge sulla concorrenza dell'UE, potrebbe anche avere riserve riguardo a tale fusione, considerando l'impatto sull'infrastruttura critica della Germania e il ruolo del settore bancario nel sostenere l'economia e le PMI del Paese.

Alla luce delle affermazioni di Ebel sul ruolo cruciale di Commerzbank nel fornire finanziamenti alle imprese tedesche, soprattutto nei momenti difficili, la Commissione dovrebbe valutare attentamente qualsiasi effetto anticoncorrenziale che una fusione potrebbe avere.

