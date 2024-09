Il capo di Stato messicano accusa gli Stati Uniti in parte per l'aumento della violenza a Sinaloa.

Durante una conferenza stampa ieri, il Presidente López Obrador ha suggerito che gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo nell'alimentare l'ostilità tra le fazioni all'interno del cartello di Sinaloa dopo l'arresto di due leader del cartello negli Stati Uniti.

Il 25 luglio, il co-fondatore del cartello di Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, è stato arrestato insieme a Joaquín Guzmán López, figlio del famoso boss della droga "El Chapo" Guzmán. I due sono stati arrestati dopo essere atterrati vicino a El Paso, Texas, su un piccolo aereo.

Zambada avrebbe poi affermato di essere stato "ambiguo" e "rapito" da Guzmán López, e poi consegnato alle autorità statunitensi. Ha raccontato l'accaduto in una dichiarazione rilasciata dal suo avvocato ad agosto, affermando: "Un gruppo di uomini mi ha attaccato, mi ha buttato a terra e mi ha coperto la testa con un cappuccio di colore scuro. Sono stato legato, ammanettato e costretto sul retro di un pick-up. Sono stato portato a una pista di atterraggio e poi costretto su un aereo privato diretto negli Stati Uniti".

Il motivo dietro la resa di Guzmán López alle autorità statunitensi e il successivo trasporto di Zambada rimane sconosciuto.

Il Presidente López Obrador ha accusato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di avere "accordi" con un gruppo criminale organizzato che ha portato all'arresto di Zambada, definendo l'operazione un rapimento. CNN ha contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per un commento alle accuse del Presidente.

In risposta, l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, ha negato qualsiasi coinvolgimento di Washington nell'arresto di Zambada, affermando: "Non era un aereo statunitense, non era un pilota statunitense, non erano i nostri agenti o le nostre persone in Messico. Era un'operazione tra i cartelli, in cui uno ha consegnato l'altro".

Nei giorni successivi agli arresti, sono scoppiati violenti scontri a Sinaloa tra ciò che le autorità messicane chiamano fazioni rivali fedeli a Zambada e quelle guidate da altri figli di "El Chapo". Da settembre 9, almeno 49 persone sono state uccise, secondo i dati ufficiali. Sono stati trovati numerosi casi di cadaveri con ferite da arma da fuoco nelle strade, sulle autostrade e in varie località di Sinaloa.

Il Governatore Ruben Rocha Moya è stato costretto a sospendere le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza la scorsa settimana e a cancellare le lezioni a tutti i livelli per due giorni a causa della crescente violenza.

"A Sinaloa non c'era la violenza che c'è ora", ha dichiarato il Presidente López Obrador durante la conferenza stampa. Tuttavia, ha negato che la situazione nello stato sia completamente fuori controllo, insistendo che le autorità messicane la gestiscono.

"No, ci siamo, ma abbiamo dovuto prendere misure speciali e spostare elementi delle Forze Armate. Abbiamo anche perso ufficiali che sono stati uccisi a causa di questa situazione speciale, straordinaria", ha spiegato il Presidente López Obrador.

Il Segretario della Difesa Luis Cresencio Sandoval ha confermato che almeno due soldati sono stati uccisi la scorsa settimana a causa della violenza a Sinaloa.

