- Il capo di stato maggiore israeliano prende di mira il leader di Hamas Sinwar

Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Herzi Halevi, considera l'elezione del precedente capo di Hamas nella Striscia di Gaza come nuovo capo del Politburo dei fondamentalisti un ulteriore incentivo per localizzare Jihia al-Sinwar. "Faremo tutto il possibile per trovarlo, prenderlo di mira e assicurarci che il capo del Politburo sia sostituito ancora una volta", ha dichiarato Halevi durante una visita a una base aerea.

"Abbiamo condotto operazioni molto importanti nelle ultime settimane, eliminando i comandanti di più alto livello dei nostri nemici più problematici, e non ci fermeremo", ha detto Halevi a proposito del leader di Hamas, che si ritiene sia il mandante dell'attacco terroristico dell'ottobre 2023. "Il nuovo titolo di Sinwar non lo assolve dall'essere un assassino."

Dopo la visita alla base, Halevi ha sottolineato la "massima prontezza" dell'esercito alla luce dell'escalation degli ultimi giorni. "Saremo in grado di lanciare un'offensiva molto rapida ovunque in Libano, ovunque a Gaza, ovunque nel Medio Oriente, sopra o sotto terra", ha sottolineato. "Manderemo un messaggio molto chiaro ai nostri nemici, a coloro che ci attaccano, a coloro che parlano in ogni discorso di come distruggeranno lo Stato di Israele."

