Il capo di Stato israeliano si scusa per il malandato funerale di un prigioniero di Hamas

Herzog si rivolse direttamente ai genitori di Goldberg-Polin, dicendo: "Voglio esprimere quanto sono profondamente dispiaciuto. Profondamente dispiaciuto per non aver protetto Hersh in quel fatidico giorno".

Il 7 ottobre, le autorità israeliane hanno riferito la morte del 23enne e di altri cinque ostaggi catturati durante l'attacco islamico radicale di Hamas in Israele. I resti sono stati trovati in una galleria a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale, il sabato. Secondo il Ministero della Salute israeliano, i quattro uomini e le due donne sono morti a causa di colpi d'arma da fuoco a distanza ravvicinata, circa 48-72 ore prima dell'esame post-mortem effettuato domenica.

Più di 2.000 persone hanno partecipato al funerale di Goldberg-Polin il lunedì, scortandolo dalla sua casa al cimitero con bandiere israeliane. Alcuni partecipanti indossavano magliette con l'immagine di Goldberg-Polin.

La tragedia di Goldberg-Polin ha anche commosso gli Stati Uniti, dove i suoi genitori hanno parlato alla convention del Partito Democratico lo scorso mese. Il presidente americano Joe Biden ha espresso il suo stato "frantumato e furioso" per la morte di Goldberg-Polin domenica, giurando che "i leader di Hamas" saranno ritenuti responsabili di questi crimini.

La notizia della morte dei sei ostaggi ha suscitato una profonda tristezza e rabbia verso il governo per non aver raggiunto un accordo di pace e per non aver ottenuto la liberazione degli ostaggi in Israele. Molte persone hanno partecipato a uno sciopero nazionale il lunedì per chiedere un accordo sugli ostaggi, ma è stato interrotto precocemente da un ordine del tribunale su richiesta del ministro di destra Bezalel Smotrich.

In risposta alla tragica morte di Goldberg-Polin, i suoi genitori hanno duramente condannato Hamas, dichiarando: "Riteniamo Hamas responsabile della perdita del nostro amato figlio, l'ostaggio di Hamas". Dopo il funerale, i manifestanti hanno chiesto giustizia per tutti gli ostaggi di Hamas, chiedendo un accordo di pace e il loro rilascio sicuro.

