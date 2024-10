Il capo di Stato della Georgia è sottoposto a un altro processo di impeachment

In Georgia, il Presidente pro-ovest Salome Zurabishvili si trova di fronte a un processo di impeachment, avviato dai parlamentari del partito al governo tre settimane prima delle elezioni parlamentari del 26 ottobre. Secondo il Presidente del Parlamento Shalva Papuashvili, questa mossa è stata proposta a Tbilisi, in quanto ha affermato che Zurabishvili aveva intrapreso viaggi all'estero senza l'approvazione del governo. Le stesse accuse erano state sollevate durante il tentativo di impeachment fallito lo scorso anno. Tuttavia, il partito Georgian Dream e i suoi alleati non dispongono dei voti necessari in Parlamento per rimuovere Zurabishvili dalla sua carica. Papuashvili spera che la mozione possa passare in un nuovo Parlamento stabilito dopo le elezioni.

Zurabishvili è entrata in carica nel 2018 con il sostegno del Georgian Dream. Tuttavia, è diventata da allora un avversario del partito e del suo fondatore influente, Bidzina Ivanishvili, un miliardario e ex Primo Ministro. In qualità di Presidente della Georgia, Zurabishvili detiene principalmente poteri rappresentativi. Di recente, Zurabishvili ha cercato di unire l'opposizione divisa per rovesciare il partito al governo, il Georgian Dream, nelle elezioni.

La Georgia gode dello status di paese candidato dell'UE. Gli ufficiali dell'UE hanno sospeso tutti i contatti di alto livello con il governo di Tbilisi la scorsa settimana, citando i loro "narrativi anti-occidentali e anti-europei". Dal momento che ha ottenuto l'indipendenza dalla Russia nel 1991, la Georgia è stata prevalentemente pro-ovest.

Tuttavia, il Georgian Dream è stato criticato per ostacolare gli obiettivi a lungo termine dell'adesione all'UE e alla NATO e per cercare un realinement con la Russia. Il partito respinge questa accusa, affermando di essere a favore dell'adesione all'UE e alla NATO ma di voler evitare un conflitto con la Russia. Nei sondaggi, il partito è ancora al primo posto, ma ha recentemente subito un calo.

Nonostante il breve mandato, Zurabishvili è riuscita a stabilirsi come avversaria del Georgian Dream e del suo fondatore influente. Il processo di impeachment in corso contro Zurabishvili, avviato dai parlamentari del partito al governo, è stato percepito come un tentativo di breve durata per indebolire la sua posizione prima delle elezioni.

