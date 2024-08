Il capo di Stato bulgaro propone un settimo voto entro tre anni e mezzo.

In Bulgaria, si stanno preparando per le elezioni per la settima volta in circa due anni e mezzo quest'autunno. "Emetterò un decreto domani, fissando le elezioni anticipate al 27 ottobre", ha dichiarato il presidente Rumen Radev dopo aver approvato il governo provvisorio proposto dall'uscente premier incaricato Dimitar Glavchev. Questo governo provvisorio è responsabile dell'organizzazione delle elezioni.

La Bulgaria ha vissuto una situazione politica turbolenta dal 2021, quando le proteste anti-corruzione hanno portato alla caduta del governo conservatore guidato dal tre volte premier Boyko Borissov. Le ultime elezioni di giugno hanno registrato la più bassa affluenza dalle fine del comunismo, con solo il 34% di partecipazione. Gli esperti prevedono un'affluenza ancora più bassa a ottobre e un aumento di supporto per i partiti filorussi.

Dall'inizio del 2021, sei elezioni hanno portato alla formazione di soli due governi brevi. Per la maggior parte di questo periodo, lo stato membro dell'UE è stato governato da governi provvisori.

Il partito conservatore GERB di Borissov è uscito vittorioso dalle elezioni di giugno, ma non ha ottenuto la maggioranza in parlamento per formare un governo. Altri partiti non sono riusciti a ottenere la maggioranza per governare.

L'instabilità politica in corso mette a rischio l'ambizione della Bulgaria di entrare nell'Eurozona entro il 2025 e l'allocazione di miliardi di euro dall'UE.

L'annuncio delle elezioni anticipate del 27 ottobre da parte del presidente Radev mira a portare stabilità nella situazione politica dopo le multiple elezioni dal 2021. Con gli esperti che prevedono una bassa affluenza e un aumento di supporto per i partiti filorussi, l'esito di queste elezioni potrebbe avere un impatto significativo sul panorama politico bulgaro.

