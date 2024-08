Il capo di Starbucks intende andare al lavoro con un aereo personale.

La sede centrale di Starbucks si trova a Seattle, a circa 1600 chilometri di distanza dal luogo di residenza del neo nominato CEO, Brian Niccol. Secondo l'accordo, egli è tenuto a presentarsi in ufficio almeno tre volte a settimana. Tuttavia, Niccol non ha intenzione di trasferirsi e ha ideato un piano alternativo.

Come rivelato in una lettera del consiglio di amministrazione pubblicata il giovedì, Niccol non dovrà affrontare un lungo viaggio per il lavoro. Starbucks ha un aereo aziendale a disposizione per il suo viaggio di 1600 chilometri. Niccol risiede a Newport Beach, California, a sud di Los Angeles, mentre la sede di Starbucks si trova a Seattle, Washington.

Starbucks sta lottando con un calo delle vendite di recente. L'azienda attribuisce principalmente questo alla spesa cauta dei consumatori e alle difficili condizioni di mercato in Cina. Tuttavia, Niccol ha una storia di aumento delle vendite e dei profitti nel suo ruolo precedente alla catena di fast food Chipotle. Assumerà la carica di CEO di Starbucks il 9 settembre, con l'interim CEO Rachel Ruggeri che gestirà le operazioni fino ad allora.

Il predecessore di Niccol, Laxman Narasimhan, aveva rejoint Starbucks solo alla fine del 2022. Aveva guidato il gigante britannico dei beni di consumo Reckitt Benckiser prima di questo e aveva servito come CEO della catena per un anno dopo aver collaborato con l'ex CEO di Starbucks Howard Schultz.

Lo stipendio base annuale di Niccol a Starbucks è di $1,6 milioni ($1,4 milioni EURO); i bonus possono superare questa cifra diverse volte. Secondo la lettera del consiglio di amministrazione, "Durante il tuo impiego con l'azienda, non sarai tenuto a trasferirti nella sede centrale dell'azienda. Ti impegni a viaggiare tra la tua residenza e la sede centrale dell'azienda". Pertanto, Niccol utilizzerà l'aereo di Starbucks per il suo viaggio, che dura circa due ore e 40 minuti.

Starbucks richiede al suo personale amministrativo di essere presente in ufficio almeno tre giorni alla settimana, una regola che si applica anche a Niccol. Starbucks sta preparando unsetup home office per Niccol nella sua residenza di Newport Beach.

