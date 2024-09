- Il capo di IG Metall sostiene la tutela dei "diritti di decisione collettiva".

Nella disputa in corso riguardo al futuro di Thyssenkrupp Steel, la presidente di IG Metall, Christiane Benner, ha criticato la direzione dell'azienda per aver abbandonato la tradizione di decisioni condivise. Durante una visita a Duisburg, ha dichiarato, secondo l'annuncio del sindacato, "Questa è una strada sbagliata che la direzione deve abbandonare immediatamente". La mancanza di rispetto per le decisioni condivise e la collaborazione bilanciata, ha notato, porterà al fallimento. "Ora si tratta di canalizzare insieme tutti i nostri sforzi verso la trasformazione a basse emissioni di carbonio delle fabbriche e verso un lavoro sostenibile e futuro che rinforzi la regione", ha aggiunto.

Il più grande produttore di acciaio della Germania, Thyssenkrupp Steel, sta lottando con la bassa domanda, i costi energetici elevati, la capacità in eccesso e le importazioni a basso costo nella divisione acciaio del conglomerato industriale Thyssenkrupp. La società madre vuole rendere la divisione acciaio autonoma, il che comporta una riduzione significativa della capacità e conseguenti perdite di posti di lavoro. Attualmente, circa 27.000 persone sono impiegate nella divisione, con 13.000 a Duisburg.

Le tensioni tra il consiglio di amministrazione e la direzione dell'azienda si sono intensificate nelle scorse settimane riguardo al piano di ristrutturazione della divisione. Di conseguenza, tre membri del consiglio di amministrazione dell'acciaio e quattro membri del consiglio di sorveglianza dell'acciaio hanno annunciato le loro dimissioni.

Benner: Le preoccupazioni per il lavoro motivano le persone

Dopo aver discusso con i lavoratori dell'acciaio, Benner ha menzionato "Le preoccupazioni per la sicurezza del lavoro, delle loro famiglie e della loro città stanno spingendo le persone". C'è molta ansia e irritazione per le azioni della direzione dell'azienda. Tuttavia, "ugualmente forte è la determinazione dei dipendenti a lottare per i loro lavori e un futuro promettente per Thyssenkrupp", ha continuato.

La discordia in Thyssenkrupp Steel viene anche discussa nel parlamento dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia questo giovedì. Le fazioni dell'opposizione SPD e AfD hanno richiesto un dibattito d'emergenza a causa dei "rischi di costi aggiuntivi imprevisti" nella costruzione di una struttura multimiliardaria per la produzione di acciaio più ecologica a Duisburg, che il presidente del consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, ha menzionato alla fine di agosto.

L'impianto di riduzione diretta, previsto per il 2027 e destinato a sostituire un altoforno, è attualmente stimato around 3 miliardi di euro, con il governo federale che contribuisce around 1,3 miliardi di euro e lo stato di NRW around 700 milioni di euro.

I potenziali rischi e gli eventuali aumenti dei costi sono in fase di valutazione, secondo la dichiarazione della divisione acciaio. "Attualmente, riteniamo che l'impianto di riduzione diretta possa essere implementato all'interno delle esistenti condizioni quadro", hanno notato nella dichiarazione dell'azienda.

Per l'SPD, la questione di "se lo stato sarà preparato e in grado di far fronte a eventuali aumenti dei costi di emergenza durante la transizione della produzione di acciaio" viene sollevata, come indicato nella richiesta di dibattito d'emergenza.

Benner ha espresso la sua preoccupazione per il futuro di Thyssenkrupp Steel, dichiarando "La strada sbagliata dell'abbandono delle decisioni condivise dovrebbe essere sostituita da un focus sui sforzi collettivi verso una trasformazione a basse emissioni di carbonio, utilizzando le tecnologie del ferro o dell'acciaio dove necessario".

Inoltre, ha sottolineato "In questo processo di ristrutturazione, dobbiamo prioritizzare la conservazione dei posti di lavoro che coinvolgono la produzione di altri prodotti, siano essi di ferro o di acciaio, per garantire un futuro sostenibile per la regione e la forza lavoro".

