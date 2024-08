Il capo di gabinetto non vuole più lavorare per il principe Harry.

Josh Kettler ha raggiunto la squadra di Principe Harry come Chief of Staff solo a maggio, ma sembra che il suo mandato sia già terminato. Anche se la separazione è stata descritta come amichevole, è probabile che danneggi ulteriormente la reputazione del reale e sua moglie Meghan.

Principe Harry dovrà ora ricominciare la sua ricerca di un chief of staff. Secondo People magazine, Josh Kettler ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo dopo soli tre mesi. Kettler è stato apparentemente assunto su base provvisoria a maggio. Entrambe le parti hanno concordato che il ruolo non era adatto.

Kettler ha iniziato il suo ruolo di Chief of Staff di Principe Harry a maggio, solo una settimana prima del viaggio del reale in Nigeria con la Duchessa Meghan. Ha anche accompagnato il principe a Londra a maggio per il decimo anniversario dei Giochi Invictus. Prima di unirsi alla squadra del Duca di Sussex, Kettler era Chief of Staff e Responsabile delle Partnership Strategiche presso la piattaforma di comunicazione Cognixion, secondo People.

Anche se le dimissioni sono state descritte come amichevoli, potrebbero rafforzare la narrazione secondo cui Harry e Meghan faticano a trattenere il loro personale. Il Daily Mail riferisce che la coppia ha perso almeno 18 dipendenti dal loro matrimonio. Alcuni di loro hanno apparentemente formato un gruppo nel Regno Unito, mezzo scherzosamente chiamato "Club dei Sopravvissuti di Sussex". Un ex dipendente ha anche accusato Meghan di bullismo, sostenendo che "ha sempre qualcuno nel mirino" in una denuncia ufficiale a un superiore. Meghan ha negato le accuse, definendole diffamatorie. Non è mai stato pubblicato alcun rapporto sull'presunto bullismo nella residenza reale.

Harry e Meghan visiteranno la Colombia

All'inizio di agosto, Harry e Meghan hanno annunciato i loro piani per visitare la Colombia più tardi quest'anno. I dettagli del viaggio non sono ancora ufficiali. La coppia risponde a un invito della Vicepresidente del paese, Francia Márquez. Prima del viaggio, è probabile che debbano trovare un nuovo Chief of Staff.

Mentre il viaggio potrebbe sembrare una visita ufficiale all'estero, sarà un viaggio privato per la coppia. Come il loro viaggio in Nigeria a maggio 2024, questo non sarà una visita di stato ufficiale poiché Harry e Meghan non sono più reali lavoratori.

Per Harry e Meghan, questo sarà il loro primo viaggio ufficiale congiunto in Sud America. Per Meghan, sarà anche un'opportunità per mostrare le sue abilità in spagnolo. Come studentessa, ha fatto uno stage all'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale argentina, Buenos Aires.

Le dimissioni di Josh Kettler come Chief of Staff di Principe Harry potrebbero sollevare domande sulla stabilità della sua squadra. Nonostante la separazione amichevole, la partenza di Kettler potrebbe contribuire alla narrazione in corso secondo cui Harry e Meghan faticano a trattenere il loro personale.

Con la partenza di Kettler, trovare un nuovo Chief of Staff diventa cruciale per Principe Harry prima del suo viaggio programmato in Colombia con Meghan.

