Il capo di gabinetto BSW esclude la collaborazione con l'AfD

La co-presidente del BSW Amira Mohamed Ali ha respinto categoricamente qualsiasi cooperazione con l'AfD. "La cooperazione significherebbe coordinarsi, presentare mozioni congiunte o addirittura formare coalizioni", ha dichiarato Mohamed Ali al quotidiano di Düsseldorf "Rheinische Post". "Con un partito che è in parte di estrema destra, non è un'opzione per noi". Il rifiuto della cooperazione si applica non solo alle singole associazioni statali, ma anche nel suo insieme.

La presidente del BSW non ha escluso di sostenere le mozioni dell'AfD in determinati casi. "Tuttavia, poiché l'AfD solitamente presenta mozioni di scarsa qualità, questa domanda si pone molto raramente".

Mohamed Ali ha criticato il modo in cui l'AfD viene gestita da altri partiti. "La strategia di altri partiti di ridurre l'AfD costantemente parlando di un firewall ha chiaramente fallito", ha detto. "Bisogna confrontarsi con l'AfD sul merito".

Nelle prossime elezioni statali in tre stati tedeschi dell'Est, l'AfD può aspettarsi di guadagnare voti, secondo i sondaggi. Si prevedono processi di formazione della coalizione complessi.

Nonostante i potenziali guadagni dell'AfD nelle prossime elezioni statali, la co-presidente del BSW Amira Mohamed Ali afferma che "venire a qualsiasi forma di cooperazione con l'AfD non è nei nostri programmi", ha sottolineato. Inoltre, ha sottolineato che anche in situazioni in cui le mozioni dell'AfD si allineano con gli interessi del BSW, le approccerebbero criticamente, poiché "esamineremo attentamente le mozioni dell'AfD prima di decidere il sostegno".

Leggi anche: